Governo de SP instala gabinete de crise e alerta para fortes chuvas nos próximos dias

O Governo de São Paulo instalou nesta segunda-feira (29) o gabinete de crise para coordenar ações de prevenção e atendimento de municípios diante da previsão e da possível ocorrência de chuvas fortes no estado durante o feriado de Ano Novo. Segundo o monitoramento da Defesa Civil Estadual, a partir desta segunda-feira (29), há risco de fortes temporais com acumulados previstos entre 20 e 50 milímetros por dia, ventos fortes no momento da chuva, trovoadas e eventual granizo, especialmente nas regiões de Presidente Prudente, Marília, Itapeva e Registro.

No dia 31, a previsão indica muito calor e tempo abafado, com pancadas de chuva típicas da estação especialmente na região metropolitana de São Paulo e na faixa leste, que inclui o Litoral Norte e a Baixada Santista. Embora não haja indicativo de acumulados elevados, permanece o risco de tempestades, acompanhadas por descargas elétricas, rajadas de vento e queda de granizo de forma isolada.

Nesta tarde, o governador em exercício, Felício Ramuth, visitou o Centro Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil e acompanhou os trabalhos do gabinete de crise. “A intenção é dar resposta o mais rápido possível, seja no apoio aos municípios ou no acompanhamento dos trabalhos das concessionárias. O que a gente tem nos últimos dias é um calor muito intenso e, a partir do dia 1o, chuvas com maior intensidade. Por isso, a importância de conseguir se antecipar, para dar a melhor resposta e acolher as vítimas do excesso de chuvas”, afirma.

Na semana passada, o governador Tarcísio de Freitas se reuniu com prefeitos de 284 municípios para definir ações de prevenção e atuação integrada entre Estado e municípios para minimizar riscos e impactos à população. Durante a reunião, a Defesa Civil do Estado de São Paulo orientou os municípios a executarem seus planos de contingência, que incluem a publicação de avisos de risco ao Sistema Estadual, a comunicação de risco por meio de redes sociais e imprensa, a emissão de alertas à população, a prontidão das equipes locais para implementação das ações previstas e a realização de vistorias preventivas e emergenciais.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil mantém operação ininterrupta, 24 horas por dia, sete dias por semana, com atuação integrada entre os órgãos estaduais, monitoramento constante das condições climáticas e emissão de alertas à população e às prefeituras.

Litoral Norte entra em alerta máximo no dia 2

Já no dia 1º de janeiro, o avanço de uma nova frente fria deve concentrar atenção na faixa leste do estado, incluindo a região do Vale do Ribeira, com acumulados de até 60 milímetros, avançando posteriormente para a Baixada Santista. No dia 2, o Litoral Norte entra em alerta máximo, com previsão de chuvas expressivas, acumulados de até 100 milímetros e ocorrência de rajadas de vento. No dia 3, o Litoral Norte permanece em alerta, com aumento da precipitação também no oeste do estado. Para o dia 4, a previsão indica chuvas entre 50 e 100 milímetros no interior, além da Região Metropolitana de São Paulo e do litoral, com o retorno do feriado marcado por aumento da chuva, ventos, chances de granizo no interior e trovoadas.

Como parte da preparação para o período, o Fundo Social de São Paulo também permanece de prontidão para eventual envio de ajuda humanitária, em atuação conjunta com a Defesa Civil. O apoio inclui o fornecimento de cestas básicas, kits de limpeza, kits de higiene, kits dormitório, lona plástica, fita de isolamento, telhas e água mineral, conforme a necessidade de cada localidade.

Investimentos no verão

A mobilização do gabinete de crise ocorre em um contexto de reforço da atuação da Defesa Civil em todo o litoral durante o verão. Ao todo, estão mobilizados 5,4 mil agentes em prontidão dentro da Operação Verão Integrada. Equipes de 16 cidades passaram por capacitação no Treinamento SP Sempre Alerta – Operação Chuvas e, de forma inédita, receberam diretamente em seus municípios os kits de verão, com cerca de mil itens distribuídos, incluindo coletes, botas, capacetes, luvas, pluviômetros e outros equipamentos.

Além disso, a Defesa Civil realizou exercícios simulados com moradores de áreas de risco em municípios como Santos, Ilhabela, São Sebastião, Guarujá e Cubatão, com orientações sobre como agir em situações de temporais, deslizamentos, alagamentos, enxurradas e quedas de árvores.

Para ampliar a agilidade na comunicação com a população, foi criado o Painel de Inteligência SP Sempre Alerta, que integra dados meteorológicos e reduziu em cerca de 80% o tempo necessário para a tomada de decisão sobre a emissão de alertas. A ferramenta reúne, em uma única plataforma, informações antes dispersas em diferentes fontes, utilizando algoritmos e inteligência artificial para apoiar o trabalho dos meteorologistas.

Apesar da previsão de chuvas, o Governo de São Paulo reforça a necessidade do uso consciente da água e mantém o trabalho integrado de monitoramento e prevenção à escassez hídrica. A intensa onda de calor que atinge o estado desde a última semana elevou em até 60% o consumo de água na Grande São Paulo, segundo dados da Sabesp. Diante desse cenário, medidas simples no dia a dia podem contribuir para a preservação dos mananciais: reduzir o tempo do banho de 15 para 5 minutos pode economizar até 162 litros de água em um apartamento; lavar o carro com balde, em vez de mangueira, evita o desperdício de 176 litros; e varrer a calçada, em vez de lavá-la, pode poupar até 279 litros a cada 15 minutos.

SP Sempre Alerta – Operação Chuvas

A SP Sempre Alerta – Operação Chuvas reúne R$ 69,5 milhões em investimentos, modernização tecnológica e reforço direto aos municípios de todo o estado. Neste ano, de forma inédita, o Plano de Contingência para eventos extremos passa a cobrir todo o território paulista, com foco nos fenômenos climáticos, visando minimizar danos, proteger a integridade física das pessoas e salvar vidas.

O Plano de Contingência organiza as ações de prevenção, monitoramento e resposta às emergências, detalhando procedimentos, órgãos mobilizados e recursos necessários para enfrentar crises, acidentes e desastres de forma coordenada. Anteriormente restrito a 177 municípios da Faixa Leste, o plano já conta com a adesão de mais de 180 novos municípios, orientando protocolos e respostas para tempestades, ventos fortes e queda de granizo em todo o estado.