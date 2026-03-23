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São Paulo

Governo de SP investe R$ 3,1 bilhões em 44 trens do Metrô

Novas composições levarão os passageiros com destino a Guarulhos e irão reforçar a frota de outras duas linhas

23 março 2026 - 10h31Por Agência SP
O layout externo foi inspirado na paisagem urbana contemporânea de São PauloO layout externo foi inspirado na paisagem urbana contemporânea de São Paulo - (Foto: Agência SP)

O Governo de São Paulo comprou 44 novos trens para o Metrô de São Paulo com o investimento de R$ 3,1 bilhões. As composições estão em fase de elaboração de projetos na China, que envolve a apresentação do design externo e interno para aprovação ao cliente, antes dos últimos ajustes para o início da produção, que será realizada na cidade de Araraquara, região Central do estado.

Esses trens serão fabricados pela empresa CRRC e vão atender à expansão da Linha 2-Verde do Metrô, com obras em curso para chegar à Penha e em fase inicial do trecho que vai até Guarulhos, além de reforçar a frota das linhas 1-Azul e 3-Vermelha.

O layout externo foi inspirado na paisagem urbana contemporânea de São Paulo. A frente do trem terá linhas angulares, com tons metálico e preto no contorno do para-brisa, e a parte superior contempla o letreiro digital que mostra o destino. As laterais terão essas mesmas cores, além de uma faixa azul.

Já o interior do trem terá paredes laterais e teto na cor branca e piso com revestimento cinza escuro. Os assentos preferenciais são da cor azul clara e os demais serão azul em tom mais forte. Barras e alças estarão distribuídas ao longo do salão, que terá iluminação homogênea em LED, com painéis eletrônicos de informação completando um ambiente interno moderno, pensado para a boa experiência do passageiro.

Ar-condicionado inteligente e entrada USB

Com capacidade para até 1.800 pessoas e portas mais largas, a experiência de viagem será mais fluida e confortável aos passageiros, pela disponibilização de entradas USB para recarga de celulares, ar-condicionado inteligente, que ajusta automaticamente a temperatura, além de passagem livre entre os carros (gangway), facilitando a circulação interna.

Na segurança, o pacote tecnológico inclui possibilidade de funcionamento totalmente automatizado (GoA4) e câmeras de alta definição com grande capacidade de armazenamento, comunicação direta com o Centro de Controle Operacional e modernos sistemas de detecção e combate a incêndios. Além disso, haverá sistemas de frenagem elétrica que reduzem o consumo de energia e o desgaste dos equipamentos.

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