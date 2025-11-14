Governo de SP oferece transporte metropolitano gratuito para estudantes no segundo dia de Enem

O Governo do Estado de São Paulo garantirá gratuidade no transporte público para todos os estudantes que irão realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A medida valerá para as linhas da CPTM, do Metrô, das concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade, além das linhas de ônibus intermunicipais. A oferta de viagens sem a necessidade de pagamento de bilhetes será válida no dia 16 de novembro, no período das 9h às 21h, em todas as Regiões Metropolitanas do Estado de São Paulo. Não será necessário apresentar comprovante de escolaridade ou qualquer outra documentação.

As linhas de metrô e trens metropolitanos contarão com monitoramento da demanda de passageiros, com trens reservas de prontidão, que, se necessário, serão adicionados para reforçar a oferta no sistema. Haverá também reforço no quadro de funcionários de atendimento nas estações para orientar os estudantes. Nas linhas de ônibus intermunicipais, a programação seguirá o cronograma habitual de domingo. A operação será monitorada e, se necessário, haverá reforço na frota. A recomendação é de que os estudantes programem a viagem para os locais de provas com antecedência.

Bikes – Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas na CPTM, no Metrô e nas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes às das convencionais. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.

Sobre a Secretaria dos Transportes Metropolitanos

A STM tem como missão a formulação de políticas públicas que assegurem a mobilidade urbana integrada, segura, acessível e sustentável para concretização do direito social do acesso ao transporte. A Pasta é referência no planejamento e na gestão do transporte metropolitano de passageiros que, diariamente, transporta cerca de 8,5 milhões de pessoas, na média dos dias úteis. Vinculadas à STM, estão a CPTM, EMTU e o Metrô, além da Estrada de Ferro Campos do Jordão, no interior do Estado.