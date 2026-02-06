Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 06/02/2026
Região

Governo de SP passa a notificar celular roubado por número verificado

Medida vai ampliar o alcance das intimações, oferecendo maior credibilidade e segurança; cerca de 2 mil notificações estão sendo encaminhadas nesta semana para celulares com queixas criminais

06 fevereiro 2026 - 15h30Por Da região
Iniciativa faz parte do programa SP Mobile, que é o primeiro sistema do estado a integrar, de forma estruturada, ações de prevenção e repressão a furtos e roubos de celularesIniciativa faz parte do programa SP Mobile, que é o primeiro sistema do estado a integrar, de forma estruturada, ações de prevenção e repressão a furtos e roubos de celulares - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo firmou parceria com a empresa de tecnologia Meta para o envio de notificações para celulares com restrição criminal. A iniciativa prevê que a Polícia Civil realize o disparo das intimações por um número verificado, oferecendo segurança e proporcionando maior credibilidade, além de reparar entraves técnicos.

“A utilização de um canal com selo de verificação oficial fortalece a credibilidade institucional e dissipa dúvidas quanto à origem da mensagem, conferindo a necessária segurança ao intimado”, explicou o coordenador do SP Mobile, delegado Rodolfo Latif Sebba.

A implementação da nova tecnologia visa superar obstáculos enfrentados nas etapas anteriores, além de ampliar a confiança do cidadão. A parceria também estabelece o emprego da Interface de Programação de Aplicações, da Meta, para assegurar a efetividade das notificações, contornando os bloqueios automáticos (spam) que estavam comprometendo e restringindo o avanço dos trabalhos.

A partir da parceria, cerca de 2 mil notificações estão sendo encaminhadas nesta semana para celulares com queixas criminais. Os intimados deverão comparecer à delegacia indicada no documento dentro do prazo estabelecido para prestar esclarecimentos.

A iniciativa faz parte do programa SP Mobile, que é o primeiro sistema do estado a integrar, de forma estruturada, ações de prevenção e repressão a furtos e roubos de celulares, fortalecendo o enfrentamento ao crime organizado e ampliando a segurança da população. O objetivo é dificultar a circulação de aparelhos com restrição ou de origem criminosa que foram reativados por terceiros. Criado em junho do ano passado, o programa já recuperou 17,5 mil celulares, restituiu 5,9 mil aparelhos às vítimas e enviou mais de 5,4 mil notificações.

Como proceder ao receber uma notificação

A SSP orienta que ao receber uma notificação, via WhatsApp ou SMS, é necessário seguir os procedimentos oficiais para regularizar sua situação.

A primeira medida é confirmar se a comunicação é legítima. As mensagens oficiais enviadas via WhatsApp possuem um selo de verificação, que garante que o perfil pertence à Secretaria da Segurança Pública.

É importante ressaltar que a Polícia nunca solicita senhas, dados bancários, códigos de confirmação ou qualquer tipo de pagamento via Pix ou boleto. Caso receba pedidos dessa natureza, desconfie e não clique em links.

Ao receber a intimação, o cidadão deve dirigir-se à delegacia mais próxima ou de sua conveniência no prazo estabelecido. Para agilizar o atendimento, é necessário levar o aparelho celular que recebeu a mensagem e um documento de identidade original. Caso possua a nota fiscal ou comprovante de compra do aparelho, leve-os também; esses documentos são essenciais para que a autoridade policial analise a procedência do bem e a sua boa-fé na aquisição.

O comparecimento voluntário é o caminho mais simples e seguro para resolver a situação. Conforme a SSP, ignorar a notificação oficial pode dar início à fase de busca ativa e diligências, na qual equipes policiais podem realizar a apreensão do aparelho e responsabilização legal dos envolvidos na comercialização irregular do telefone.

Para mais informações ou em caso de dúvidas, o canal de contato oficial é o e-mail: spmobile@sp.gov.br.

Programa SP Mobile

O Programa SP Mobile, criado em 2025 pela SSP, integra de forma estruturada ações de prevenção e repressão aos crimes de furto e roubo de celulares. A iniciativa fortalece o enfrentamento ao crime organizado, amplia a eficiência das investigações policiais e contribui para o aumento da segurança da população ao dificultar a circulação de aparelhos de origem criminosa.

Entre as iniciativas adotadas está o uso de sistemas de rastreamento e cruzamento de informações, que permitem identificar aparelhos com registro de roubo ou furto que voltam a ser ativados por terceiros. A estratégia tem auxiliado investigações e contribuído para a repressão ao comércio ilegal de celulares.

Deixe seu Comentário

