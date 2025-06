Governo do Estado e Prefeitura de Poá entregam 119 moradias subsidiadas em condomínio residencial

O Governo do Estado, com o apoio da Prefeitura de Poá, realizou nesta terça-feira (24) a entrega de 119 unidades habitacionais em condomínio residencial da cidade. O empreendimento foi construído pela MRV e viabilizado por meio do Programa Casa Paulista, em parceria com o programa Cidade Legal, garantindo subsídio para as família. Os novos moradores receberam as chaves da casa própria das mãos do prefeito Saulo Souza e do subsecretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado, José Police Neto, que anunciou estar em andamento o projeto para construção de mais 200 moradias na cidade.

As unidades entregues foram disponibilizadas a famílias com renda mensal de até três salários mínimos, por meio da modalidade de Carta de Crédito Imobiliário (CCI), que garantiu o subsídio para a aquisição do primeiro imóvel. O valor foi repassado diretamente à construtora, tornando o processo de compra mais acessível para os beneficiados. A demanda é aberta a todos interessados que atendam aos critérios do programa e que tenham a habilitação aprovada pela Caixa Econômica Federal, responsável pelo financiamento habitacional. Com essa modalidade, o Governo Estadual busca atender às demandas habitacionais dos municípios.

Durante o evento, que contou com a presença do assessor de Relações Institucionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado, Rômulo Rippa; e do secretário de Habitação de Poá, Marcos Dias; o prefeito, ao lado da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Flavia Souza, destacou a relevância do empreendimento não apenas pelo número de moradias entregues, mas também pela localização e infraestrutura do entorno. “Esse empreendimento chega em uma área muito bem localizada, com acesso à escola, posto de saúde, vias principais da cidade e área de lazer. Nosso desafio é fazer com que essa qualidade de vida se amplie”, afirmou.

Ele ressaltou que a Prefeitura já deu início a obras de drenagem urbana em todo o quarteirão onde está situado o residencial, com o objetivo de prevenir alagamentos. “Essa obra está em andamento e será seguida por um grande recapeamento nas ruas do entorno. Isso significa valorização dos imóveis e respeito à população”, completou.

O subsecretário José Police Neto afirmou que o governador Tarcísio de Freitas tem dado atenção prioritária à questão da moradia. “Essa realização é resultado do esforço conjunto entre prefeito, vereadores, secretários municipais, trabalhadores da MRV e da Caixa Econômica Federal, além do compromisso do governador e do secretário Marcelo Cardinale Branco”, frisou.

O assessor de Relações Institucionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano destacou a importância do programa para a dignidade dos cidadãos. “Hoje é o dia da liberdade, é o dia da emancipação, pois nada garante mais dignidade ao cidadão do que a casa própria”, afirmou Rippa, que anunciou também novas iniciativas do governo estadual para o município na área da Habitação.

O secretário de Habitação de Poá, Marcos Dias, fez questão de agradecer o apoio do governo estadual. “Esse investimento é fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade. Agradeço a todos os envolvidos pela viabilização do programa em Poá. Com a entrega das novas unidades, o município garante a dignidade a centenas de famílias que agora têm onde chamar de lar”, destacou.

Novos projetos

Durante o evento foram anunciadas novas ações estaduais para o município na área da Habitação: a inclusão de mais 200 unidades habitacionais no próximo chamamento da CDHU e a implementação do projeto Bairro Paulista, que já se encontra em fase avançada dentro da Subsecretaria de Desenvolvimento Urbano.

A iniciativa trará uma abordagem moderna e ecológica ao planejamento urbano do município. A proposta inclui soluções como drenagem eficiente, bioengenharia, infraestrutura verde, melhoria da mobilidade e da segurança viária. “O projeto traz tipologias modulares que vão beneficiar diretamente a população, com foco na sustentabilidade e na resiliência das cidades”, explicou Rippa.



Presenças

O evento de entrega das unidades contou com a presença do presidente da Câmara de Poá, Lucas Ferrari; e demais vereadores; do superintendente Executivo de Habitação da Caixa Econômica Federal, Ademir Ourives; do superintendente de Governo da Caixa, Cleber Alessandro; do diretor de Produção da MRV, Valter Soares; além de secretários municipais.



Moradores celebram conquista

Entre os novos proprietários das unidades entregues, o clima era de celebração e gratidão. O gerente Willian Honório da Silva não escondeu a emoção. “Estou muito feliz com essa conquista. Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas e ao prefeito Saulo Souza, pois com a ajuda deles e do programa Casa Paulista realizamos o sonho da casa própria”, afirmou.



O motorista André Aquino dos Santos destacou a importância da moradia para o futuro que ele e a esposa estão começando a construir. “É uma conquista muito importante para nós, que somos jovens e vamos nos casar. Ter esse sonho realizado é um primeiro passo para novos sonhos e projetos”, declarou.

Já a cozinheira Elisangela Santiago se disse encantada com a estrutura do novo lar. “O empreendimento ficou lindo. Gostei muito. Agradeço o prefeito e o governo do estado pela viabilização do programa em Poá”, disse.

A autônoma Stephany Gomes também compartilhou a alegria da realização. “Antes de qualquer coisa, é a realização de um sonho para mim e para minha família. Sem o programa ficaria complicado a aquisição. Agora vou continuar batalhando pelas próximas conquistas”, afirmou.