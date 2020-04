Governo do Estado e prefeituras debatem retomada gradual da economia

O governador João Doria apresentou a prefeitos de 31 cidades os principais aspectos da flexibilização gradual e heterogênea da quarentena no Estado. A reunião virtual foi realizada nesta terça-feira (28) para ampliar o diálogo com os municípios e dar mais transparência aos parâmetros do Plano São Paulo, que prevê a possibilidade de reabertura de comércios e serviços não essenciais a partir do dia 11 de maio.

“Estamos juntos nessa que é a pior crise de saúde, econômica e social do país. Em São Paulo não tomamos decisões de ordem política ou personalista. Tomamos decisões sempre amparadas na ciência e na medicina e é por isso que conseguimos o achatamento da curva. Estamos conseguindo salvar vidas aqui em São Paulo com a ajuda de vocês [prefeitos] e faço um agradecimento pelo apoio, consciência e atitude de todos nas suas cidades e regiões”, disse Doria na abertura da teleconferência.

O panorama de disseminação do coronavírus no estado de São Paulo exige cautela. Após balanço na tarde desta terça, eram 24.041 casos confirmados e 2.049 mortes. Das 645 cidades paulistas, 305 tiveram pelo menos um caso da doença. Do total de infectados, 8.644 foram detectados em cidades do interior, litoral e Região Metropolitana da capital.

“O isolamento social é fundamental. Cidades que estão mantendo o índice entre 60% e 70% serão cidades com mais oportunidades de flexibilização do que aquelas que não estão tendo o mesmo desempenho”, declarou o Governador.

Ao longo da reunião, prefeitos de cidades com mais de 200 mil habitantes, incluindo as sedes das regiões administrativas do Estado, receberam informações sobre a situação geral de infecções e óbitos pelo coronavírus. Em seguida, Doria e a equipe técnica apresentaram um detalhamento dos regramentos que vão nortear a flexibilização da quarentena em São Paulo.

Participaram da reunião os Secretários de Estado Marco Vinholi (Desenvolvimento Regional), Patricia Ellen (Desenvolvimento Econômico), José Henrique Germann (Saúde) e Célia Parnes (Desenvolvimento Social), além do Coordenador do Centro de Contingenciamento do coronavírus, David Uip.

“Realizamos uma reunião de pactuação entre Estado e municípios. Pedimos empenho a todos os prefeitos para que possamos seguir melhorando as taxas de isolamento social até o dia 10. Na sequência, haverá um tratamento heterogêneo, deixando muito claro para os prefeitos que é a ciência que vai definir de que forma vai se dar esse retorno gradual”, destacou Vinholi.

Agenda

Nesta quarta (29), o Governador Doria promove mais uma reunião de apresentação do Plano São Paulo com prefeitos da Região Metropolitana de São Paulo. Já na quinta (30), participam os prefeitos de cidades com menos de 200 mil habitantes.