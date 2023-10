Governo do Estado lança em novembro edital de pedágios na Mogi-Bertioga e Mogi-Dutra

A Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) de São Paulo afirmou, nesta quarta-feira (18), que em novembro será publicado o edital de licitação pela concessão do Lote Litoral Paulista, que prevê a instalação de pedágios nas rodovias Mogi-Bertioga e Mogi-Dutra.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) apoia a instalação de pedágios nas rodovias da região com o sistema free flow. O sistema consiste em ter uma praça de pedágio sem cobradores, para assim não ter que por no custo da tarifa o valor para pagamento de salário.

No projeto está previsto a cobrança de pedágio em dois pontos da rodovia Mogi-Dutra, que liga as cidades de Mogi das Cruzes e Arujá, por meio de free flow, e um na Mogi-Bertioga.

Segundo a SPI, a entrega do projeto final da instalação dos pedágios, com as devidas alterações, será publicado junto com o edital.

A secretaria não detalhou quais seriam as alterações no projeto. Porém informou que após reuniões com as prefeituras, “estão sendo feitas adaptações necessárias ao projeto”. No entanto, destacaram que não haverá nova audiência pública, com os munícipes e chefes do executivo.