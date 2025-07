Governo do Estado repassa R$ 5,8 mi para reforço da atenção básica no Alto Tietê

As dez cidades do Alto Tietê vão receber R$ 5.820.107,50 como adiantamento do próximo pagamento do IGM SUS Paulista (Incentivo à Gestão Municipal).

O pagamento seria apenas em setembro, mas o governo estadual decidiu antecipar.

O valor é referente às dez cidades da região.

Itaquá e Mogi vão receber os maiores valores: R$ 1.579.508,33 e R$ 1.138.967,50, respectivamente.

Para ver as demais cidades, analise a tabela abaixo.

Estado

O Governo de São Paulo antecipou o repasse de mais de R$ 36,2 milhões do IGM SUS Paulista (Incentivo à Gestão Municipal) para a Grande São Paulo. Previsto inicialmente para setembro, o pagamento foi adiantado visando fortalecer as ações voltadas à atenção básica.

“A antecipação do repasse do IGM SUS Paulista reforça nosso compromisso com os municípios e com a atenção básica, que é a porta de entrada do cidadão no SUS. Com os recursos em mãos, as prefeituras ganham fôlego para planejar, implementar e responder com mais eficiência às demandas da população, fortalecendo o cuidado na ponta”, destaca Eleuses Paiva, secretário de Estado da Saúde.

Os recursos financeiros foram transferidos pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) aos municípios na modalidade “fundo a fundo”, destinada à cobertura das ações e serviços de saúde implementados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, cujos valores da primeira parcela do componente fixo são apresentados na tabela de pagamento da antecipação do programa.

Em janeiro deste ano, o Governo de São Paulo já destinou cerca de R$ 228 milhões do IGM SUS Paulista às prefeituras, para promover ações de prevenção e promoção de saúde pública dos 645 municípios, com resultados mensurados por meio de indicadores de performance, dentre eles combate as arboviroses, cobertura vacinal, mortalidade infantil e cobertura de pré-natal.

O IGM SUS Paulista também está alinhado ao projeto de regionalização da saúde, buscando uma melhor organização e estruturação das demandas regionais de saúde.

IGM SUS Paulista

O IGM SUS Paulista é um programa de incentivo criado pela gestão Tarcísio de Freitas para elevar os repasses estaduais aos municípios para serviços públicos de saúde com o compromisso de as prefeituras cumprirem indicadores assistenciais importantes, como cobertura vacinal, prevenção da mortalidade infantil, controle de câncer de colo de útero, pré-natal, controle de hipertensão e diabetes, além de controle de arboviroses urbanas.