Governo estuda implantação de dois pedágios na Mogi-Dutra

O Governo do Estado estuda a implantação de dois pedágios na Rodovia Mogi-Dutra, segundo informou o prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, em entrevista à jornalista Marilei Schiavi da Rádio Metropolitana.

Na entrevista, o prefeito, que também é presidente do Condemat, disse que há estudo para implantar um pedágio no trecho do Km 44 da Mogi-Dutra e mais um no trecho da Mogi-Arujá.

Inicialmente a ideia seria um pedágio dentro dos limites de Mogi.

Segundo Caio Cunho, ele se reuniu com o secretário de Parcerias de Investimentos, Rafael Benini.

“Falei ontem com o prefeito Luis Camargo, de Arujá, e teremos mais um pedágio, no trecho Mogi-Arujá”, disse o prefeito a jornalista e apresentadora do Radar Noticioso, da Rádio Metropolitana.

Pedágio

Em 4 de julho o governador Tarcísio de Freitas esteve em Ferraz e comentou sobre a instalação do pedágio.

“É quase impossível manter uma rodovia como aquela, dentro de uma concessão, com todos os trabalhos de manutenção, sem uma cobrança. Não faz sentido, não fica de pé”, afirmou na época o chefe do Executivo estadual.

Para amenizar os impactos, o governador defende por exemplo o uso do free flow. O sistema consistem em ter uma praça de pedágio sem cobradores, para assim não ter que por no custo da tarifa o valor para pagamento de salário.

“Para dar uma justiça tarifária podemos adotar o free flow. Que as pessoas paguem exatamente o que utilizam. Que tenha desconto para o usuário frequente. Ou seja, a cada passagem a média no mês cai bastante”, afirmou.