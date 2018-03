Governo Federal confirma programa Internet Para Todos em Mogi

O prefeito Marcus Melo (PSDB) vai assinar na próxima segunda-feira (12), em cerimônia com o presidente Michel Temer, em Brasília, o termo de adesão de Mogi das Cruzes ao programa “Internet Para Todos”, do Governo Federal. Com a assinatura, o município estará habilitado a integrar o primeiro lote do projeto. O Internet Para Todos oferece conexão em banda larga a preços reduzidos para democratizar o acesso à internet à população de locais onde não há oferta adequada do serviço.

Os bairros selecionados para implementação do programa são Biritiba Ussú, Chácara Guanabara, Jardim Nove de Julho, Jardim Piatã, Parque São Martinho e Quatinga.

A possibilidade de adesão de Mogi e demais cidades da região foi apresentada em novembro pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, na sede do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

Na ocasião, acompanhado do ex-prefeito de Mogi das Cruzes Marco Bertaiolli, Kassab explicou o projeto e os procedimentos para adesão ao programa. De acordo com o Ministério, mais de 2 mil municípios se inscreveram.

“A inclusão digital expande as possibilidades de comunicação. Desejamos implantar serviços públicos com mais qualidade e transparência, e isso passa pela oferta mais ampla de acesso à internet”, diz o prefeito Marcus Melo.

De acordo com o Governo Federal, os moradores das localidades atendidas terão a oportunidade de contratar serviços de conexão à internet oferecidos por empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, credenciadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.

O serviço não será gratuito, mas a preços reduzidos, devido aos custos para as empresas manterem a infraestrutura de conexão. A redução dos preços será devido a isenções oferecidas pelo programa.

Por meio da Telebrás, a iniciativa utiliza o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC) brasileiro para levar internet rápida para todo o País.

O satélite será utilizado para prover conexão, especialmente nas regiões mais remotas. O equipamento tem capacidade para cobrir todo o território brasileiro.