Grande público prestigia 2ª Maratoninha da Educação e bolo de aniversário de Poá

Aconteceu na manhã desta terça-feira (26), em comemoração ao aniversário de 70 anos de Poá, a 2ª Maratoninha da Educação, na Fonte Áurea. O evento foi um sucesso, com a participação de 1.500 alunos das escolas municipais, de 4 a 15 anos, além dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e também integrantes do Cantinho da Melhor Idade. Acompanharam a atividade aproximadamente 5.000 pessoas, o prefeito Gian Lopes, o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, o deputado estadual André do Prado, a primeira-dama e presidente do Fundo de Solidariedade, Andressa Lopes, vereadores e secretários municipais. O evento contou ainda com o tradicional parabéns com um bolo de 70 metros.

O prefeito de Poá, Gian Lopes, ressaltou o bom momento da cidade, principalmente na área da Educação. “Estamos avançando muito. Após nosso trabalho a escola da Vila Monteiro foi entregue para população poaense. Também entregaremos em breve a obra da escola da Perracine, que era uma grande demanda. Estamos fazendo a zeladoria e planejando diversas outras melhorias e reformas necessárias nas escolas, para que os alunos tenham uma melhor estrutura”, disse.

A Maratoninha da Educação visou estimular a prática do esporte, revelar novos talentos, promover a inclusão social de crianças e adolescentes, conscientizando-os para uma prática de vida saudável, além de proporcionar lazer e integração entre as comunidades participantes.

O secretário de Educação, professor Carlos Humberto Martins Duarte, reforçou a importância de fortalecer ações como esta, que promovem a cidadania e evidenciam o protagonismo dos estudantes. “Novamente a Maratoninha da Educação foi um sucesso de público. Acreditamos dessa forma que os alunos estão aderindo ao chamamento para uma prática de hábitos saudáveis”, comentou.

Todos os participantes inscritos receberam medalhas de participação, uma camiseta, um squeeze e um kit lanche. Também foi realizado o sorteio de prêmios.

Programação

A programação dos 70 anos de aniversário de Poá teve continuidade ontem (25/3), com os shows do Doce Balanço e do Pixote, na Praça de Eventos. Hoje é a vez de Ygor e Kelven e Eduardo Costa.

Nos últimos dias também já se apresentaram em Poá, no Teatro Municipal, a banda The Beatles Abbey Road, os comediantes Rodrigo Capella e Tom Cavalcante, os grupos teatrais das peças Chapeuzinho Vermelho e João e Maria. E na Praça de Eventos, Almir Sater, MPBelas, Helder Vinhola e Banda Come Together, Carol Brito, MamaSoul, 8 Milhas, W-Rox, Renato Ignácio e Banda, Edinho Filho e Nayara, Raffa Augusto, Lauro e Henrique, Marcos e Bueno, Ely e Luã e Léo e Junior.

Segurança

Não será permitida na Praça de Eventos a entrada de objetos que ofereçam risco à segurança, tais como garrafas de vidro, latas e bebidas alcoólicas. O público será submetido a uma revista com a remoção de objetos não autorizados. A festa também será acompanhada por segurança particular e agentes da Guarda Civil Municipal (GCM).

A Polícia Militar também vai dar apoio aos shows na Praça, realizando reforço na segurança e intensificando o policiamento na área externa. Uma ação operacional foi planejada em conjunto pelas secretarias de Cultura e de Segurança Urbana e pela PM, para garantir a tranquilidade do público presente.