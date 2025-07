Grau Técnico de Mogi das Cruzes oferece bolsas integrais por meio do programa Grau Social 2025

A Grau Técnico de Mogi das Cruzes está com inscrições abertas para interessados em concorrer bolsas integrais para o curso técnico de Administração. As inscrições seguem até o dia 25 de julho, exclusivamente pelo site oficial do programa: www.grausocial.com.br. A ação faz parte do Grau Social 2025, que visa transformar vidas por meio da educação. A iniciativa vai disponibilizar bolsas de estudos integrais para cursos técnicos e livres em todas as unidades do Brasil, totalizando mais de 1.300 bolsas.

Para concorrer a uma das bolsas, é necessário atender aos seguintes critérios: ter concluído o ensino médio (ou equivalente por EJA ou supletivo) em escola pública, ter no mínimo 18 anos, estar desempregado e ter disponibilidade para frequentar aulas presenciais, além de participar de atividades práticas, como visitas técnicas a empresas parceiras.

Segundo Carlos Gomes, gestor do Grau Técnico de Mogi das Cruzes, os candidatos selecionados terão acesso gratuito a cursos técnicos reconhecidos pelo MEC, com infraestrutura moderna, aulas práticas e foco total na inserção no mercado de trabalho. “Na franquia de Mogi das Cruzes vamos ofertar o curso técnico de Administração, que tem duração média de 18 meses. O resultado da seletiva será divulgado no dia 19 de agosto, e o início das aulas está programado para a partir de setembro deste ano”, explica.

De acordo com o diretor do Grau Educacional, Ruy Porto Carreiro, o Grau Social é um compromisso com a transformação de vidas por meio da educação técnica de qualidade. “Sabemos que há muitas pessoas com potencial, mas que não têm condições de arcar com os custos de um curso. Essa é a nossa forma de abrir portas e contribuir para um futuro mais justo e qualificado para todos”, destaca.

Para mais informações e acesso ao edital completo, acesse: www.grausocial.com.br.