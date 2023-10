Greve do Metrô e CPTM: governo de SP divulga boletim sobre situação das linhas

Na manhã desta terça-feira (3) apenas duas linhas da CPTM funcionaram parcialmente (7-Rubi e 11-Coral). Nenhum passageiro foi transportado nas linhas do Metrô, sendo que em dias normais as duas empresas transportam em média 1,7 milhão de passageiros, entre 4h e 12h e 4h40 e 11h da manhã, respectivamente.

Desde as primeiras horas do dia de hoje, as equipes diretivas das três empresas estão monitorando a adesão à greve ilegal e buscando adotar as medidas de contingência necessárias para garantir a prestação dos serviços públicos à população.

As linhas de transporte metropolitano já concedidas, Linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô e 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos, operam normalmente.

Linhas do metrô e trens metropolitanos em funcionamento

Metrô

• Linha 1- Azul: fechada

• Linha 2- Verde: fechada

• Linha 3-Vermelha: fechada

• Linha 4-Amarela (ViaQuatro): funcionamento normal

• Linha 5-Lilás (Via Mobilidade): funcionamento normal

• Linha 15- Prata: fechada

Trens – em operação parcial desde as 5h

• Linha 7- Rubi: de Caieiras a Luz

• Linha 8- Diamante (Via Mobilidade): funcionamento normal

• Linha 9- Esmeralda (Via Mobilidade): funcionamento normal

• Linha 10- Turquesa: fechada

• Linha 11-Coral: de Guaianases a Luz

• Linha 12- Safira: fechada

• Linha 13- Jade: fechada



Integrações abertas: Linha 7-Rubi na Estação Barra Funda com a Linha 8-Diamante / Linha 11-Coral e 7-Rubi na Estação Luz com a Linha 4-Amarela.

As transferências com a Linha 3-Vermelha, na Barra Funda, e com a Linha 1 Azul, na Luz, continuam fechadas.

Ônibus

Os ônibus municipais e intermunicipais circulam normalmente nesta terça-feira (3). A EMTU e a SPTrans organizaram um esquema especial para manter a frota total durante todo o dia a fim de minimizar os transtornos causados à população por essa greve ilegal. Na capital, a SPTrans ampliou os itinerários de mais de 20 linhas municipais para que os passageiros consigam chegar mais perto de locais com maior concentração de comércio e serviços.

Acompanhe pelas redes oficiais do Governo de SP (@governosp) a atualização dos serviços públicos e os impactos da greve dos funcionários do Metrô, CPTM e Sabesp. Novos boletins também serão divulgados periodicamente.

Descumprimento Judicial

Nesta manhã, dois oficiais de justiça estiveram no Centro de Controle Operacional (CCO) do Metrô e da CPTM e puderam ver que a decisão emitida pelo Tribunal Regional do Trabalho não vem sendo acatada. O TRT havia deliberado contrariamente à greve das três categorias e determinado a manutenção dos serviços de transporte em 100% nos horários de pico e 80% nos demais períodos, além de 85% do contingente referente a serviços essenciais da Sabesp. A Justiça também se manifestou contrariamente a liberação de catracas devido ao alto risco de tumultos e acidentes graves nas estações. A partir da constatação do descumprimento, o Metrô e a CPTM adotarão as medidas legais cabíveis para cumprir com as penalidades estabelecidas pelo judiciário.