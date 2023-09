Gringo Motor Club realiza 9° Encontro de Carros Antigos e Customizados de Itaquaquecetuba

O 9° Encontro de Carros Antigos e Customizados de Itaquaquecetuba levou para a Av. Ver. João Fernandes da Silva mais de 750 veículos, entre eles carros, motos e caminhões personalizados.

O evento foi organizado pela equipe Gringo Motor Club, em parceria com a prefeitura que cedeu palco, som, banheiros químicos e vários serviços para a população que prestigiou desde às 8h da manhã. A programação contou com a apresentação das bandas C.W, Termosfera, Viva, o Cantor Ibise e dos Djs Kriador e Roger, além de praça de alimentação e brinquedos infantis.

Durante o encontro, os organizadores sortearam brindes e troféus para os expositores, vieram carros de todo Alto Tietê, São Paulo e diversas cidades da região metropolitana do Estado, veículos como viaturas do acervo da Polícia Civil e até um caminhão do Corpo de Bombeiros.

O encontro é realizado sempre na semana do aniversário da cidade, com o intuito de movimentar o centro e mostrar para toda região do Alto Tietê que Itaquaquecetuba tem potencial para receber carros de todo o Estado de São Paulo.

Para expor o seu veículo é necessário levar 2 kg de alimentos (menos Sal e Açúcar), fraldas descartáveis ou a quantia de R$ 20 para destinar ao Fundo Social de Solidariedade, que ficará responsável por repassar os itens às famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

“Estamos muito felizes com o sucesso do evento, foram mais de 7 mil pessoas que passaram pela avenida, ouvíamos apenas elogios pela organização, distribuição de tendas e principalmente a disponibilidade de espaços para os carros, acreditamos que para o próximo ano teremos que pedir mais espaço para prefeitura. Agradecemos o apoio do prefeito Eduardo Boigues que não poupou esforços para nos ajudar mais uma vez no Encontro”. Comentou Pablo Rubinho, presidente da Gringo Motor Club.