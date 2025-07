Gripe mata 18 pessoas e deixa 46 internadas em UTI no Alto Tietê

O Alto Tietê soma 18 mortes pelo vírus Influenza, causador da gripe, entre janeiro e junho deste ano. Segundo dados do painel de monitoramento da Influenza, lançado pela Secretaria de Estado de Saúde na última quinta-feira (26), sete das dez cidades registram mortes pela doença.

A ferramenta foi criada pelo Centro de Operações de Emergência de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Até a manhã desta terça-feira (01), foram confirmados 154 casos da gripe entre os 10 municípios da região.

Mogi lidera nos números de vítimas e casos, foram seis mortes e 62 casos confirmados; em seguida está Santa Isabel, com quatro óbitos e sete casos; Suzano, Arujá e Biritiba Mirim registram duas mortes cada, entretanto, com 25, sete e três casos, respectivamente; Poá e Itaquaquecetuba tem números similares, as duas cidades registram uma vítima e 15 e 14 casos, na ordem.

As demais cidades da região não registraram óbitos. Em Ferraz de Vasconcelos foram 12 casos e em Guararema nove. Salesópolis, por sua vez, não tem casos confirmados.

Propagação

As preocupações em relação a propagação da doença aumentam no inverno, que começou oficialmente no dia 20 de junho, já que muitos vírus respiratórios circulam mais nesse período, aumentando a quantidade de infecções e de casos graves.

"No inverno as pessoas ficam mais dentro de casa, nos escritórios, andam no transporte público com as janelas fechadas. Isso aumenta a proximidade das pessoas, e a maioria das infecções respiratórias se transmite por gotículas. Quando a gente tosse, fala, espirra, essas gotículas podem cair perto do olho, do nariz e da boca de outras pessoas e contaminá-las. Ou também podem cair na superfície, aí a pessoa toca e leva para o rosto sem perceber", explica a infectologista e professora do Instituto de Educação Médica, Silvia Fonseca.

O tempo frio e seco são fatores que contribuem para o quadro de irritação das vias respiratórias, que ficam mais vulneráveis às infecções. Esta é uma característica do vírus Influenza que o torna mais transmissível e mais replicável no organismo humano em baixas temperaturas.

Ainda segundo o painel de monitoramento da influenza, a região registrou 46 internações na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “O vírus influenza pode evoluir rapidamente para quadros de insuficiência respiratória, infecções pulmonares e internações prolongadas, especialmente em idosos e pacientes com doenças crônicas. A vacinação anual é a forma mais eficaz de reduzir esse risco”, afirma a professora de medicina.

Vacinação

A cobertura vacinal de Influenza da região é de 41,22%, conforme dados do Ministério da Saúde. Guararema possui a maior cobertura, com 59,07%; seguida por Mogi das Cruzes e Poá, com 49,47% cada; Arujá com 48,44%; Salesópolis com 48,28%; Santa Isabel com 47,80%; Biritiba com 47,50%; Suzano com 45,66%; Itaquá com 26,63% e Ferraz com 23,11%.