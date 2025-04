Gripe: região reforça campanha de vacinação com 22 mil doses no 1º lote

O Alto Tietê iniciou a campanha contra a gripe neste mês de abril e busca vacinar pelo menos 90% do público-alvo. Sendo uma infecção do sistema respiratório, a gripe é provocada pelo vírus influenza e tem um grande potencial de transmissão. Com 22 mil doses recebidas no primeiro lote, as cidades da região se preparam para a vacinação.

Suzano tem como meta vacinar um número estimado de 111.679 pessoas, priorizando o grupo de risco. A Prefeitura informou que o Ministério da Saúde não estipulou um período para vacinação neste ano, no entanto, a recomendação é que as pessoas que integram o público-alvo se vacinem o quanto antes. Dessa forma, garantem imunidade nos meses de inverno, período conhecido pelo aumento das infecções.

Em Poá, a meta é atingir 95% de vacinação em idosos, gestantes e crianças de 6 meses a menores de 6 anos. No momento, o município possui 2 mil doses em estoque e receberá mais 7 mil até o dia 3 de abril. As doses da vacina contra a gripe serão distribuídas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade e a campanha continuará durante todo o ano de 2025.

O primeiro lote de vacinas de Mogi das Cruzes chegou na última semana de março, contendo 8 mil doses. A cidade busca imunizar 90% do público-alvo e a campanha durará até o final de abril.

A cidade de Ferraz de Vasconcelos trabalha com a expectativa de vacinar um número estimado de 63.915 pessoas. Até o presente momento, o município recebeu um quantitativo de 4 mil doses, que estarão disponíveis para a estratégia de vacinação. A campanha teve início no dia 01/04, mas a vacina faz parte do Calendário Nacional de Vacinação na rotina para criança, idoso e gestante, e portanto fica disponível nas salas de vacina para tal público durante todo o ano. Para o grupo prioritário, a Prefeitura intensificará a vacinação no primeiro mês da campanha.

A Secretaria de Saúde de Itaquaquecetuba recebeu 8 mil doses até o momento. O município procura vacinar 90% do público-alvo, que inclui crianças, gestantes e pessoas com 60 anos ou mais, totalizando aproximadamente 86 mil pessoas dentro da cidade.

Guararema está disponibilizando a vacina contra a gripe em todas as Unidades de Saúde do Município. O atendimento nos estabelecimentos é de segunda a sexta-feira das 7 às 17 horas e os grupos prioritários incluem crianças, gestantes, idosos, professores, trabalhadores dos correios, trabalhadores portuários, da saúde, das forças armadas, caminhoneiros, pessoas em situação de rua e mais