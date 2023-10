Evento Carnívoros oferece mais de 20 tipos de carnes para degustação neste sábado

Acontece neste sábado, das 13 às 19 horas, a 3ª edição do Carnívoros, um dos maiores eventos de open bar e open food já realizados em Mogi das Cruzes, com média de 1,2 mil pessoas. O evento acontece no Centro Esportivo do Bunkyo de Mogi das Cruzes, na Avenida Japão, nº 5919, bairro da Porteira Preta. Além da grande uma variedade de cortes suculentos, preparados pelos mais talentosos chefs especializados em grelhados, o evento oferece cerveja e drinks importados, atrações musicais e espaço para crianças. Os ingressos podem ser adquiridos no local ou online https://www.sympla.com.br/evento/carnivoros-2023/2063919

Os amantes de churrasco terão a oportunidade de degustar mais de 20 tipos de carnes diferentes – ancho, bife de tiras, picanha, choripan, varal de aves, cordeiro, burger, entre outras. As iguarias, servidas mal passada, ao ponto ou bem passadas, terão um ‘gostinho especial’: de solidariedade. Isso porque o evento tem um grande viés social - o de angariar fundos para o término das obras do Instituto Mães Masako e Glória, entidade assistencial que inicia suas atividades no primeiro trimestre de 2024 com o propósito criar um ambiente seguro, acolhedor e inspirador, para que crianças e jovens possam desenvolver todo o seu potencial, superar desafios e construir um futuro melhor.

O fundador do Instituto, o empresário Cleber Franklin explica que o projeto nasceu para transformar e participar da evolução do futuro de quem está buscando e precisando desse estímulo.

O Instituto Mães Masako e Glória vai funcionar no bairro Jardim Santa Teresa, em Mogi das Cruzes, com capacidade para atender cerca de 200 famílias por mês. O espaço vai oferecer cursos profissionalizantes com 11 salas de treinamento e uma sala de profissionalização para atuar na capacitação da comunidade. O foco do atendimento será pessoas desempregadas que precisam de qualificação profissional.

O Instituto também oferecerá assessoria jurídica, acompanhamento psicológico, sala de dentista para procedimentos simples e outros serviços para a comunidade. Uma lan house com quatro computadores estará disponível para as famílias cadastradas, bem como aulas de judô, taekwondo, karatê, balé e dança para a Terceira Idade.

O Instituto Mães Masako e Glória tem um amplo espaço destinado às crianças, para que possam no contraturno escolar, brincarem em segurança, praticando atividades livres e esportivas.

Para acompanhar as atividades do Instituto Mães Masako e Glória é só seguir a página no Instagram: @projetoonlyway.