Grupo coleta 45 mil assinaturas contra instalação de pedágio na Mogi-Dutra

O deputado federal Marco Bertaiolli irá marcar, ainda para essa semana, uma audiência no governo do Estado para a entrega do abaixo-assinado com 45 mil assinaturas, coletas pelo 'Movimento Pedágio Não'.

Bertaiolli recebeu, no sábado, 7, o líder do grupo, Paulo Boccuzzi, além de outros integrantes, e mais uma vez destacou a sua posição contrária ao projeto apresentado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). “Esse é um projeto esdrúxulo que temos a absoluta certeza que não se concretizará, mas nem por isso podemos dormir em berço esplendido, achando que tudo está resolvido”, salientou Bertaiolli, que salienta a importância do movimento em toda Mogi das Cruzes.

“Mais uma vez a nossa cidade dá um exemplo de união, de força, aguerrida em prol da defesa de seus interesses, seja para trazer novos investimentos ou para repetir projetos que não compactuam com o nosso desenvolvimento econômico e social”, destacou o deputado.

Para o líder do Movimento Pedágio Não, a intermediação e a posição clara do deputado fará toda a diferença dentro desse processo. “Nós sabemos da força política e da determinação do deputado em defender a nossa cidade. Ele foi um dos principais articuladores contra a implantação de um aterro no Distrito do Taboão. Não tenho dúvida de que essa interferência será fundamental”.

Durante a reunião realizada no sábado de manhã, o deputado ressaltou o trabalho do movimento que saiu às ruas e recolheu 45 mil assinaturas. “Esse é um trabalho fundamental, porque nasce da iniciativa da comunidade, que se fortalece e precisa ter a importância devidamente reconhecida pelo Governo do Estado e principalmente pela Artesp, que não pode simplesmente apresentar um projeto para a implantação de um pedágio na porta de Mogi das Cruzes e achar que isso vai dar certo”.

VICE-GOVERNADOR

Na semana passada, dia 2, Bertaiolli esteve numa audiência com o vice-governador Rodrigo Garcia para, novamente, se posicionar contrário à implantação de um pedágio na Rodovia Mogi-Dutra. Segundo o deputado, a Artesp já foi comunicada oficialmente da “inviabilidade” desse projeto pelo próprio vice-governador, que se mostrou sensível à causa dos mogianos e de todo o Alto Tietê.

O vice-governador nos garantiu que a Artesp foi informada desta posição”, destaca o parlamentar. Durante a audiência, o parlamentar entregou um ofício e um dossiê onde apresenta dados e informações sobre os prejuízos econômicos e viárias que a instalação de um equipamento deste porte irá causar na economia de Mogi das Cruzes e de todo o Alto Tietê.