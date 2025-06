Grupo de 32 alunos visita nascente do Rio Tietê

Um grupo de 32 alunos do Conjunto habitacional Parque Dourado II, em Ferraz, visitou a nascente do Rio Tietê, em Salesópolis. Com oficinas temáticas e uma imersão em meio à natureza, os estudantes puderam aprender, na prática, a importância da preservação ambiental e a relação entre o ser humano e os recursos naturais.

O professor Rogério Mourão acompanhou os alunos durante o passeio, para ele esse tipo de interação com a natureza é importantíssima, principalmente nos dias de hoje. “Cuidar do meio ambiente é cuidar do futuro da humanidade, o respeito e a valorização da natureza proporcionam uma experiência deslumbrante, fazendo com que possamos visualizar e interagir com a fauna e flora, observar e admirar nossas paisagens naturais, usufruir economicamente da natureza sem a necessidade de degradar”, disse.

Durante a visita, foram proporcionadas diversas atividades e oficinas para os alunos, tais como trilhas e sobrevivência em área de mata, primeiros socorros e emergências, empreendedorismo sustentável, preservação do meio ambiente e impactos ambientais causados por fauna não endêmica. Mourão destacou o valor do aprendizado recebido durante a viagem: “Preservar pode ser mais satisfatório do que parece, o retorno então pode ser muito mais interessante ainda”.

Bebendo a água da nascente, os estudantes receberam novas perspectivas, acreditando em um futuro melhor. “Eles nunca imaginaram que aquele rio poluído, sem vida, poderia ser limpo e potável em algum ponto de sua extensão”, contou Mourão sobre a reação de seus alunos ao parque da nascente.