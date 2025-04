Grupo de estudo bíblico do Alto Tietê divulga carta para debater a Páscoa e Dia do Trabalhador

A Páscoa, comemorada no último dia 20 de abril, e o Dia Internacional do Trabalho, comemorado na próxima quinta-feira, 1º, levou um grupo de estudo bíblico e político do Alto Tietê a divulgar duas cartas para conscientizar e debater com a população e fiéis o que significam as datas.

O grupo é formado por fiéis da igreja católica de Mogi e Suzano, do ABC Paulista e do interior do Estado, que se reúnem semanalmente, em videochamada, para dialogar e estudar a bíblia.

Na carta sobre o Dia do Trabalho, o grupo levanta questões sobre a origem da comemoração, que é internacional, e surge como uma marca das lutas por justiça social e qualidade de vida.

Eles também citam na carta o Dia das Mães, que é comemorado no 2º domingo de maio.

Eles escrevem que as dificuldades das mulheres trabalhadoras é diferente das do homem.

A carta ainda alerta paras as diferenças que existem entre os próprios trabalhadores, mas que isso não pode impedir a classe de se unir.

Páscoa

Sobre a carta da Páscoa, o grupo levanta questões para que o leitor reflita consigo mesmo e em seguida apresenta pistas de onde encontrar respostas.

Por exemplo, na introdução da carta o grupo afirma que a “vida do ser humano e da natureza é uma luta entre o bem e o mal”.

Como pista para respostas, são apresentadas referências da bíblia: “Lc 24,13-18 encontro com de Jesus com os discípulos de Emaús; Lc 1,46-56 projeto de um mundo novo de mudança a ser realizado”.

Carta completa

O mês de Maio começa mais uma vez com o feriado do dia Dia mundial dos trabalhadores. Trabalhadores e trabalhadoras. Mulheres e homens que trabalham para pagar suas contas: do aluguel, da prestação do apartamento, da prestação do carro, do supermercado, da água, da luz. Você é uma destas pessoas? Quais as dificuldades que você encontra? Quais são as suas alegrias?

Maio também é o Mês das Mães. Quais são as suas alegrias? Quais são as suas tristezas?

As dificuldades das mulhe­res são diferentes. Não são iguais as dificuldades dos homens. Quais são as dificuldades das mulheres. E das mães que trabalham?

O trabalho transforma a vida das pessoas e o mundo em que vivemos. Qual a importância do trabalho para você? Outras pessoas se beneficiam do seu trabalho?

O primeiro de Maio nasceu das dificuldades dos trabalhadores. Nasceu das lutas para melhorar a jornada de trabalho, por descanso digno, férias, aposentadoria. Dificuldades que eram compartilhadas e por isso eram resolvidas. Dificuldades resolvidas através da política, dos sindicatos e dos partidos aliados da classe trabalhadora.

Hoje existe muita divisão entre os próprios trabalhadores. Divisões que sempre existiram. Que sempre vão existir. Mas que não podem impedir de lutar.

Mas é preciso muito cuidado. Cuidado com os conselhos que dividem e enfraquecem as conquistas. Conselhos que partem de outros interesses. Interesses que favorecem a dominação e a exploração da classe que vive do trabalho.

O que fortalece as conquistas dos trabalhadores? O que mais atrapalha? Valeu a pena compartilhar este assunto?