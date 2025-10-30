Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 30/10/2025
Região

Grupo de estudo bíblico e político da região lança carta com reflexão sobre a COP30

Em novembro, a cidade de Belém, capital do Pará, recebe a COP30

30 outubro 2025 - 08h00Por Fernando Barreto - da Região
Em novembro, a cidade de Belém, capital do Pará, recebe a COP30 - (Foto: Divulgação)

Em novembro a cidade de Belém, capital do estado do Pará, recebe a COP30, encontro dos chefes de Estado para debater medidas de proteção ao meio ambiente.

O nome COP30 vem de "Conferência das Partes" e o número indica a quantidade de vezes que o encontro ocorreu, sendo a primeira em 1995.

Em razão da conferência, um grupo de estudo bíblico e religioso de Mogi, Suzano e ABC Paulista, lançou uma carta com reflexões sobre o encontro.

Em abril, o mesmo grupo publicou outra carta sobre o Dia Internacional do Trabalhador e da Páscoa.
Com o título "Todos no mesmo barco", o grupo busca conscientizar sobre a importância da COP30 e como devemos cuidar do meio ambiente.

"Em muitas regiões do planeta se verificam esses desastres e no Brasil não tem sido diferente. Em 2024 as chuvas destruíram cidades e campos nos estados do Sul, com maior gravidade nas muitas cidades do Rio Grande do Sul. Enquanto isso, uma extrema seca castigava as outras regiões de nosso país", diz trecho da carta.

O grupo também enfatiza o fato de que, quando há um desastre natural em decorrência das mudanças climáticas, quem sofre "são os mais pobres".

"É importante lembrar que são as populações mais pobres as mais atingidas pelas consequências dos desastres ambientais. Muitos são obrigados a deixar o lugar em que vivem e a maioria sofre com as doenças, com o aumento do preço dos alimentos, com a escassez de água e de energia".

O grupo lembra frase do Papa Francisco sobre o tema: "A lógica do máximo lucro ao menor custo…torna impossível qualquer preocupação sincera com a casa comum e qualquer cuidado pela promoção dos descartados da sociedade".

