Grupo de sete padres da região acompanha eleição de Leão XIV

Um grupo de sete padres das paróquias do Alto Tietê acompanharam, no Vaticano, a eleição do papa Leão XIV, nesta semana.

Com viagem programada para Roma desde o ano passado, eles tinham planos de tentar uma audiência com o papa Francisco. A viagem de férias planejada em 2024 foi concretizada em abril desde ano. No entanto, Francisco ficou doente e faleceu. Não foi possível o encontro.

No Vaticano, desde abril, o grupo conseguiu acompanhar e lamentar a morte de Francisco, e, nesta semana, teve a oportunidade de testemunhar o conclave para escolha de Leão XIV.

O pároco Emerson Antônio, do Sagrado Coração de Jesus, em Suzano, fez relatos a pedido do DS do cenário de expectativa e emoção na Praça de São Pedro. “Pessoas de diversas partes do mundo, e também muitos brasileiros que encontramos, estavam na expectativa em oração pela eleição do novo papa”, disse.

“O clima de expectativa e oração e comunhão na fé, entre todos, me chamou muito a atenção. Padres, religiosos e leigos. Todos aguardando a fumaça branca”, descreveu.

Segundo ele, a alegria dos brasileiros também chamou a atenção da imprensa mundial. “Após a eleição e apresentação do papa Leão XIV, a emoção era visível nas lágrimas”.

Para o padre Emerson, “o papa é sempre um sucessor de São Pedro que tem a missão de confirmar os fiéis na fé e cada papa traz uma renovação pastoral e espiritual a Igreja”.

Padre Emerson segue neste sábado para Portugal com as lembranças vividas no conclave. “Cada papa traz um novo, uma nova primavera para a igreja. Acreditamos nisso. O papa é aquele que confirma a igreja na fé. Aquele que dá sinal de unidade e de comunhão”.

Estiveram no Vaticano, os padres Victor Moreira (Paróquia São Paulo Apóstolo de Ferraz de Vasconcelos), Diogo Shishito (Pontifício Colégio Pio Brasileiro), Ulisses Ramos (Paróquia Santa Helena - Poá), Victor Rezende (Paróquia Santa Luzia de Mogi das Cruzes), Robson Martinelli (Paróquia São Gabriel da Virgem Dolorosa de Itaquá), Luiz Felipe Medeiros (Paróquia Nossa Senha. Rainha dos Apóstolos de Itaquá) e Emerson Antônio (Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Suzano).