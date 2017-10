Grupo Estudantil de Ferraz promove Feira do Estudante e do Jovem Empreendedor 2017

O Grupo Estudantil Se Ligue realiza nos dias 5, 6 e 7 de outubro a “Feira do Estudante e do Jovem Empreendedor 2017”. O evento, promovido pela Montreal Eventos, acontecerá das 8 às 22 horas, na Rua Antonio Silvestre Leite, 150, no bairro Tanquinho, em Ferraz de Vasconcelos.

O evento, que terá participação de 150 voluntários da Escola Técnica Estadual (Etec) da cidade, vai contar com estandes de instituições de ensino superior, de cursos profissionalizantes e de idiomas, além de apresentações de projetos tecnológicos e inovadores. A expectativa é que mais de seis mil pessoas passem pelo local.

Na oportunidade, 400 bolsas de estudos entre cursos de graduação, técnicos, livres e de idiomas serão sorteadas durante os três dias de evento.

O evento vai contar com apoio de empresários do município; da Diretoria de Ensino - região Suzano e Ferraz; da Etec de Ferraz de Vasconcelos; do parque de diversão versão “Hopi Hari”; da Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos (Acifv); e do Montreal Eventos.