Grupo Marbor adquire em leilão prédio do Banco do Brasil

O prédio de número 432 da Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, a famosa “Avenida dos Bancos”, no Centro de Mogi das Cruzes, que desde 1964 é sede do Banco do Brasil, acaba de ser adquirida pelo Grupo Marbor, após 43 disputados lances em um leilão público, ocorrido em maio deste ano.



O imóvel foi construído por Helio Borenstein, nos anos 1930, para viver com a esposa, Valentina Mello Freire Borenstein, com quem se casou em 1935, e os filhos, Henrique e Marcos (fundador do Grupo Marbor), que cresceram na casa rodeada de árvores e muito espaço para brincar.

Em julho de 1964, Helio vendeu o prédio para o Banco do Brasil, que desde então manteve lá a sua sede principal na cidade, que se tornou ponto de referência da região central. Em 1972, o Banco do Brasil averbou a construção, ou seja, atualizou a matrícula do imóvel com as alterações, ampliações e reformas feitas no prédio, que originalmente era uma casa térrea, com uma planta clássica familiar dos anos 1930.



Agora, 61 anos depois, o prédio que faz fronteira com todos os imóveis da Vila Helio, administrada pelo Grupo Marbor e também construída por Helio Borenstein, volta a fazer parte da empresa e da família. O prédio seguirá sendo sede do Banco do Brasil, que será locatário do Grupo Marbor.



A Direção da companhia foi informada sobre o leilão do prédio pelo seu gestor jurídico, Fernando Dante, e agiu de forma rápida e contundente para não dar chance de a aquisição não se concretizar.



“A aquisição foi estratégica para o Grupo Marbor, mas também veio carregada de emoção e sentimentalismo. Para nós, da terceira geração, foi um movimento emblemático, que nos encheu de orgulho e satisfação. É um capítulo que somaremos a tantas outras histórias que a Vila tem”, relata Tatiana Borenstein, diretora do Grupo Marbor, filha de Marcos e neta de Helio.



“Agora, temos a missão de acrescentar esse capítulo ao Memorial Helio Borenstein”, diz Tatiana sobre o Memorial já existente na Vila Helio, que conta em pequenos textos e imagens exclusivas a história da Vila, do Grupo Marbor e da família Borenstein, que tem relação direta com a história também de Mogi das Cruzes.



O Memorial é aberto ao público e pode ser visitado todos os dias da semana, a qualquer horário, sem precisar de agendamento. A Vila conta com segurança particular 24 horas e tem várias outras atrações, como restaurantes, cafés, livraria e outros serviços, além de um espaço lindo, inspirado na arquitetura toscana.



Livro

A história completa foi contada no livro “Vila Helio, da fundação à Marbor”, lançado em 2021, após a conclusão da revitalização da Vila. A publicação, de 100 páginas, tem fotos e fatos inéditos de Mogi e detalhes sobre a vida de personagens importantes da história da cidade. O livro está à venda no Bruma Café, livraria que fica na Vila Helio.