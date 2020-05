Grupo realiza baile funk em meio à quarentena; Poá promete fiscalização rígida

Diante de um cenário de pandemia no país, algumas pessoas não têm respeitado a quarentena e estão se aglomerando de maneira perigosa em Poá. Imagens divulgadas ao DS mostram a jovens em um baile funk, no campo do Água Vermelha, no bairro Calmon Vianna. O episódio foi registrado este domingo, 10. A Prefeitura prometeu fiscalização rigorosa. É importante lembrar que a cidade conta com uma lei antipancadão. Os infratores podem ser multados em R$ 678.

Segundo a população local, o pancadão se estendeu pela noite. Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) foram até à região. Segundo a Prefeitura, foi verificado aglomeração de pessoas, que estavam escutando som alto e fazendo atos de vandalismo com o carro.

"O grupo foi disperso, porém, os comércios próximo ao local já haviam sido fechados no último dia 30. Por meio das imagens gravadas pela comunidade foi possível identificar os estabelecimentos abertos, burlando assim, o decreto de isolamento social e algumas placas de carros envolvidos na ativade", disse nota enviada ao DS.

A municipalidade, ainda, afirmou que a fiscalização será intensificada no local. Disse que, em reunião realizada esta segunda-feira, 11, foi definida que patrulhas serão intensificadas no local. "Os comércios que burlarem o isolamento social serão notificados", finalizou.

Atualmente, a cidade registra mais de 90 infectados e 11 óbitos provocados por complicações da Covid-19. Levantamento do Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo de São Paulo, o município poaense registrou uma taxa de isolamento de 61% este domingo.