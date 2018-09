Grupo 'Se Ligue' promove nesta semana 4ª Feira do Estudante em Ferraz

O Grupo Estudantil 'Se Ligue' realiza nos dias 19 e 20 de setembro a quarta edição da “Feira do Estudante e do Jovem Empreendedor”. O evento acontecerá no Montreal Eventos, das 8 às 22 horas, na Rua Antonio Silvestre Leite, 150, no bairro Tanquinho, em Ferraz de Vasconcelos.

A iniciativa vai ser desenvolvida em parceria com os alunos da Escola Técnica Estadual (Etec), de Ferraz de Vasconcelos, com a Diretoria Regional de Ensino – região Suzano e Ferraz; o parque de diversão “Hopi Hari”; e do Montreal Eventos.

Assim como as versões anteriores, a feira contará com estandes de instituições de ensino superior, de cursos profissionalizantes e de idiomas, conversas com estudantes das profissões mais procuradas do momento, oficina de currículo, teste vocacional, além de agências de emprego e a apresentação de um planetário. A expectativa é que mais de cinco mil pessoas passem pelo local.

Segundo o membro do Grupo, Renato Ramos de Souza, o objetivo do evento é ajudar os estudantes na escolha de qual carreira seguir, apresentar a eles as universidades da região, bem como proporcionar de certa forma uma integração com o mercado de trabalho.

Na oportunidade, diversas bolsas de estudos entre cursos de graduação, pós-graduação, técnicos, livres e de idiomas serão sorteadas durante os dois dias do evento.

Para participar da “4º Feira do Estudante e Jovem Empreendedor”, os interessados deverão fazer a inscrição por meio do site www.seligue.net/meufuturo.