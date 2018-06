Grupos prioritários devem ser vacinados contra a gripe em qualquer unidade de saúde

Mogi das Cruzes registrou quatro novos casos de H1N1. Entre as pacientes estão duas gestantes, um homem de 52 anos, portador de hipertensão, e uma mulher de 62 anos, todos internados em hospital particular. Com essas notificações, subiu para 11 o número de casos confirmadas de Influenza na cidade neste ano. A vacinação contra a gripe continua disponível para grupos de risco em todas as unidades de saúde e unidades do Programa Saúde da Família de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30.

Dos 11 casos confirmados em Mogi das Cruzes, dois pacientes vieram a óbito. O primeiro foi um homem de 57 anos, portador de doença crônica, e, nesta segunda-feira (18/6), a Secretaria Municipal de Saúde recebeu a confirmação da morte de uma mulher de 62 anos, que residia na cidade, mas faleceu na Capital.

Idosos acima de 60 anos, indígenas e trabalhadores da área da Saúde, crianças menores de 5 anos, gestantes, mulheres no pós-parto, professores e portadores de doenças crônicas continuam tendo prioridade e devem procurar as unidades de saúde o quanto antes. Oficialmente, a campanha termina nesta sexta-feira (22), mas a dose continuará disponível enquanto houver estoques.

“Apesar do prazo, é fundamental que os grupos contemplados sejam imunizados o quanto antes, final, os casos estão avançando e a prevenção é sempre a melhor alternativa”, explica o secretário municipal de Saúde, Téo Cusatis.

Até o momento, foram vacinadas 79.262 pessoas em Mogi das Cruzes, o que representa 71,93% dos grupos prioritários, e a meta estipulada pelo Ministério da Saúde é que 90% receba a dose. Até o momento, dois grupos atingiram a meta: os idosos (90,04%) e os professores (90,09%). Os demais são: trabalhadores da saúde (75,12%), puérperas (69,48%), crianças (43%), portadores de doenças crônicas (59,16%) e gestantes (54,23%).