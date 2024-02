Guarda Ambiental de Itaquá flagra corte ilegal de árvores e aplica multa de R$ 3,5 mil

A Guarda Ambiental de Itaquaquecetuba flagrou, nesta quarta-feira (21), a supressão de árvores na estrada Bonsucesso, no Rio Abaixo. No local, que é de preservação, um homem estava com funcionários cortando árvores de pequeno porte. Ele foi notificado para se apresentar na Secretaria do Meio Ambiente e recebeu multa de R$ 3.536,00.



As equipes estavam em patrulha pelo bairro quando suspeitaram de uma movimentação em um terreno. Ao se aproximarem, constataram oito homens fazendo a supressão irregular. Na abordagem, o responsável informou que possuía o contrato de compra e venda da área, mas o documento não foi apresentado.



"O local possui até nascentes, sendo monitorada diariamente pela Guarda Ambiental para impedir invasões e desmatamento. Antes de adquirir qualquer área no município, é fundamental consultar a situação do local nas secretarias de Planejamento e Habitação para verificar se há legalidade na venda do local", reforçou o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.



"Diariamente nossos agentes estão nas ruas realizando patrulha nos bairros. Estamos focados em acabar com os crimes ambientais em Itaquá e nosso trabalho diário aponta nessa direção. Contem com a nossa guarda", completou o prefeito Eduardo Boigues.



A Guarda Ambiental deve ser acionada pelo 153.