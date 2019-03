Guarda Municipal de Mogi passa a contar com 40 novos profissionais

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realizou na manhã desta sexta-feira (22) a formatura de 40 novos guardas municipais, que passam a atuar no trabalho da corporação na cidade. A solenidade aconteceu no auditório do Cemforpe e contou com a presença do prefeito Marcus Melo, autoridades, familiares e amigos dos formandos.

“Nossa Guarda Municipal tem recebido uma atenção muito especial e hoje recebe novos integrantes. Temos investido também em veículos e estrutura para que o trabalho possa ser realizado de maneira efetiva. A segurança em nossa cidade tem atuado com muita eficácia, tolerância zero com quem faz coisas erradas”, afirmou o prefeito.

Os novos guardas municipais foram contratados no ano passado e passaram por treinamento com duração de 6 meses, com aulas e orientações que abrangem diversos temas ligados à atuação da corporação. Além disso, os novos guardas também já vinham apoiando o trabalho da corporação, em ações como as Operações Papai Noel e Mogi-Bertioga, no final do ano passado.

“Os formandos assumiram o compromisso de cuidar das pessoas, para que elas possam dormir mais tranquilas e que tenhamos uma sociedade mais justa e honesta. Estão preparados para defender seus colegas, seus familiares e os mogianos”, disse Marcus Melo.

Durante o evento, também foram homenageados os guardas municipais que se destacaram durante a formação. Yasmin Larissa de Souza, a primeira colocada, Leonardo Rodrigo de Oliveira e Sara Alves de Oliveira Corte. Maiara Lemes de Souza foi a oradora da turma e Jeferson Carvalho Santos foi o responsável pelo juramento. Os instrutores também receberam homenagens.

A incorporação dos novos guardas municipais faz parte de uma série de investimentos que estão sendo realizados pela Prefeitura de Mogi das Cruzes para fortalecer o trabalho da Guarda Municipal. Ainda neste ano, está prevista a contratação de mais 40 profissionais.

“A intenção da administração municipal é que os novos guardas sejam contratados durante este ano e também passarão pelo treinamento de seis meses para que possam atuar nas ruas”, explicou o secretário municipal de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales.

Além disso, desde 2017, 27 novas viaturas, entre automóveis e motocicletas, foram adquiridas para a Guarda Municipal. Com isso, o número de viaturas da Guarda Municipal subiu de 20 para 43 (automóveis, pick ups, motos, van e micro-ônibus).