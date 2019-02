Guarda Municipal detém dois homens por crime ambiental próximo ao rio Jundiaí

A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes deteve, neste domingo (3), dois homens por crime ambiental em uma área do Jardim Aeroporto II. Os dois foram flagrados desmatando uma área na avenida Professora Joaquina de Oliveira Ruiz, próximo ao rio Jundiaí. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial e os acusados permaneceram presos.

A denúncia foi recebida por meio da Central Integrada de Emergências Públicas (Ciemp), que acionou as equipes na rua. Os guardas municipais flagraram os dois homens no local onde acontecia o corte de árvores. No local também foram apreendidas duas marretas, um machado, pé de cabra, martelo, arame farpado e uma chave inglesa.

O combate à ocupação irregular em áreas de risco e de proteção ambiental é uma preocupação da Prefeitura de Mogi das Cruzes. A Secretaria de Segurança conta com uma equipe específica de fiscalização para este trabalho, que também conta com o apoio da Guarda Municipal e do Departamento de Fiscalização de Posturas.

“A participação da população neste trabalho também é importante, com denúncias. Com isso, é possível o deslocamento de equipes para os locais, evitando a ocupação, que traz uma série de problemas para a comunidade”, destacou o secretário municipal de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales.

O secretário lembrou ainda que a administração municipal realiza o monitoramento constante de áreas de proteção e de risco para inibir a ocupação irregular. Além disso, no ano passado, a Prefeitura criou a Patrulha Rural, um grupamento da Guarda Municipal responsável pelo trabalho em regiões mais distantes da malha urbana. Além de realizar um trabalho preventivo de segurança, a equipe também auxilia no combate a ocupações irregulares de áreas.

O telefone da Ciemp para denúncias é o 153.