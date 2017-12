Guarda Municipal entrega brinquedos para crianças e estreita laços com a comunidade

A semana do Natal foi de solidariedade para a Guarda Municipal. Durante dois dias, agentes da corporação percorreram diversas regiões da cidade e espaços públicos, entregando presentes para crianças. Ao todo, cerca de 400 brinquedos foram distribuídos pelo Papai Noel, especialmente caracterizado com o azul da corporação.

Os presentes foram adquiridos com contribuições oferecidas pelos próprios guardas municipais e as entregas aconteceram nesta terça e quarta-feira (19 e 20), com a participação de cerca de 15 profissionais a cada dia.

A caravana percorreu o distrito de Sabaúna, o Botujuru, a UPA do Rodeio, a unidade da AACC, o Pró-Criança, o Parque da Cidade, a UBS Jardim Universo, o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes e o Parque Centenário. Durante o percurso entre um ponto e outro, também foram entregues brinquedos às crianças.

A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes vem fortalecendo sua presença comunitária, com ações como a Ronda Escolar, criada neste ano e que atende todas as escolas municipais de Mogi das Cruzes. O grupo atua no apoio aos docentes, auxilio em travessias e na mediação de conflitos.

Também está em preparação, a criação da Patrulha Maria da Penha, que fará o trabalho de prevenção à violência contra a mulher. Cem guardas municipais já passaram por treinamento e, no momento, está sendo definida a operacionalização do serviço.

Estas ações complementam o trabalho desenvolvido pela Guarda Municipal na melhoria das condições de segurança da população, no monitoramento da Central Integrada de Emergências Públicas (Ciemp) e na proteção aos próprios municipais, entre outros