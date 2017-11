Guardas Civis Municipais do Alto Tietê poderão passar a receber recursos do Estado

As guardas civis municipais (GCMs) do Alto Tietê poderão receber recursos do Estado. A partir de agora, o governo estadual poderá liberar recursos da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP). O motivo é que o governador Geraldo Alckmin (PSDB) assinou um decreto regulamentando a Lei nº 16.111, de janeiro de 2016. Antes desta sanção da lei e da regulamentação do decreto, não havia essa possibilidade.

Com a nova lei, as corporações da região podem adquirir veículos equipados, comprar coletes à prova de balas e uniformes com a ajuda do Estado. Na prática, as guardas municipais trabalham em conjunto com a Polícia Militar na manutenção da segurança do Estado. Isso justifica o investimento na melhoria dos equipamentos da corporação.

De acordo com o governador, o Estado irá fazer projetos para poder liberar rapidamente recursos às guardas existentes no território de São Paulo. “Quero ressaltar que o Brasil precisa fortalecer cada vez mais o governo local mais perto da população. Agora vamos fazer bons projetos para gente poder já liberar os primeiros recursos para as nossas guarda civis”, disse Alckmin.

O decreto estabelece que os municípios interessados celebrem convênios com a Secretaria para que os recursos possam ser transferidos. O texto também determina que o plano de trabalho seja específico de cada guarda municipal. Assim, indique a convergência de interesse com as atividades de segurança pública a cargo do Estado.

A partir de agora, o Estado passa a apoiar a segurança por meio das guardas municipais, da Polícia Militar e da Polícia Civil, como determina a Constituição Federal.