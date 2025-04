Hapvida amplia o conceito de operação e disponibiliza suas estruturas ao corpo clínico de mercado

Terceiro maior desejo de consumo do brasileiro, de acordo com a última pesquisa IESS/Ibope, a adesão a planos de assistência médica, ou seja, à saúde suplementar, segue em expansão no país. Em outubro de 2024, a Agência Nacional de Saúde (ANS) apontou um crescimento anual de 850 mil contratações em comparação ao mesmo período de 2023, totalizando 51,5 milhões de beneficiários.

Com esse cenário contínuo, faz-se necessária também a ampliação de alternativas de equipamentos de saúde para atender à demanda da população e das operadoras de saúde. Nesse aspecto, a Hapvida ganha destaque. A maior empresa de saúde com rede própria e integrada vem mudando o conceito de operação com o intuito de também destinar vagas para atender ao mercado. É a chamada venda de serviços acessível também ao corpo clínico aberto.

Nessa modalidade, os mais de 800 equipamentos da companhia ficam à disposição para atender beneficiários de operadoras parceiras ou, até mesmo, atendimento particular de médicos cadastrados.

Segundo o diretor executivo comercial de Vendas de Serviços da empresa, Sérgio Tranquez, um dos grandes diferenciais da Hapvida nesse panorama é a sua capilaridade. “Temos presença em todo o território nacional, com hospitais, áreas de diagnóstico e prontos atendimentos, além de equipes médicas de alta qualidade técnica e resolutividade, que entregam assistência com custo-efetividade e bons protocolos monitorados e auditados por indicadores de qualidade assistencial”.

Atualmente, a modalidade está presente em mais de 80% da rede própria em todo o país, com uma média de três mil procedimentos cirúrgicos e 60 mil atendimentos em prontos-socorros por mês. E o serviço segue em constante ampliação, ligada à estratégia de expansão da empresa: as últimas unidades inauguradas – hospitais Nilton Lins (AM), Santa Maria (CE) e Jardim Anália (SP) – e as próximas previstas – hospitais Layr Maia (PA) e Ariano Suassuna (PE) – já foram planejadas para atender à demanda de mercado dessas regiões.

“A gente ainda pode fazer muito em termos de produto, além de discutir outros serviços com operadoras e seguradoras de cada praça”, completa Tranquez.

Qualidade operacional

Rodrigo Nascimento, médico ortopedista e traumatologista, começou a utilizar a venda de serviços da Hapvida a partir da fusão com a NotreDame Intermédica, operadora em que já atuava, no Hospital Nova Vida (Itapevi-SP), desde 2014, no atendimento a pacientes próprios e de outros convênios. Para ele, a principal vantagem da empresa é a estrutura oferecida. “Há um controle admirável de toda operação, desde a entrada dos pacientes até o desfecho”, conta.

O médico também ressalta o controle efetivo de toda jornada do paciente. “Com ajuda da tecnologia para esse monitoramento em tempo real, as políticas intensivas de controle de riscos, os protocolos médicos e os indicadores de atendimento ajudam a prevenir falhas humanas e de processo que podem ocorrer”, explica.

De acordo com Sérgio Tranquez, "essa é uma maneira de garantir que o propósito da Hapvida, que é oferecer uma saúde de qualidade a preço sustentável, seja ampliado para um espectro maior", finaliza.

