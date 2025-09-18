Hapvida é reconhecida em ranking global e sobe ao pódio em seis categorias

A Hapvida foi reconhecida internacionalmente por sua excelência em comunicação com o mercado. No ranking do Extel Insights, que lista os melhores times e executivos da América Latina, a companhia subiu ao pódio em seis categorias e recebeu Menção Honrosa pelo desempenho cumulativo. A premiação foi entregue em cerimônia realizada em Nova York na última semana e recebida em mãos pelo diretor de Relações com Investidores da Hapvida, Guilherme Nahuz.



A empresa alcançou o terceiro lugar nas categorias: Melhor CEO (Jorge Pinheiro), Melhor CFO (Luccas Adib), Melhor Time de Relações com Investidores, Melhor Programa de RI, Melhor Conselho de Administração e Melhor em ASG (Ambiental, Social e Governança).



“Esse reconhecimento reflete nosso foco em execução disciplinada, alocação responsável de capital, divulgação transparente, governança sólida e entrega sustentável de serviços de saúde”, afirma Jorge Pinheiro, CEO da Hapvida. “O diálogo construtivo com analistas e investidores orienta nossas prioridades e fortalece a qualidade da nossa comunicação com o mercado”, completa.



Metodologia

O Extel Insights realiza pesquisas independentes com analistas de research e profissionais de investimento globais. O levantamento avalia e identifica os provedores de serviços, gestores de ativos e executivos com melhor desempenho em diversas regiões. Para a edição deste ano, a Extel Insights entrevistou mais de 1.500 profissionais da área de investimentos e serviços financeiros. Os CEOs foram avaliados por sua credibilidade, liderança e comunicação. Já os CFOs foram avaliados por sua capacidade de alocar capital, gestão financeira e comunicação.