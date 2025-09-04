Hapvida está entre as melhores do Brasil em Compliance

O compromisso com a ética e a integridade rendeu mais um reconhecimento para a Hapvida, maior empresa de saúde integrada e odontologia da América Latina. Pelo segundo ano consecutivo, o Programa de Integridade e Compliance da companhia foi selecionado e está entre os finalistas do Leaders League Compliance Summit & Awards Brasil, na categoria Saúde. A premiação reconhece as melhores práticas em governança, conformidade e mitigação de riscos em organizações de diversos segmentos. Os vencedores serão conhecidos em 25 de setembro de 2025.

A posição de destaque entre os finalistas reforça o trabalho contínuo da área de Integridade e Compliance da empresa, que atua de forma integrada com os setores estratégicos da organização. “Essa conquista é reflexo do nosso empenho em manter um ambiente ético, seguro e responsável para todos os nossos stakeholders, em especial colaboradores, parceiros de negócio e clientes. Temos investido fortemente em inovação, capacitação e automação de processos. Portanto, esse reconhecimento é resultado de um esforço coletivo”, destaca Rafael Sobral, diretor de ASG e Atuária da Hapvida.

Em 2024, a empresa realizou aproximadamente 3 mil análises de integridade de terceiros (Due Diligence) para assegurar parcerias comerciais éticas e alinhadas aos seus valores. No mesmo período, foram emitidos mais de 1.600 pareceres a respeito de consultas de colaboradores sobre como agir em determinadas situações de acordo com o Código de Conduta e políticas internas da companhia.

Mais ações

Cerca de 26 mil colaboradores foram treinados no ano passado por meio de educação a distância, com os principais pontos do programa e orientações sobre temas específicos. O aceite eletrônico do Código de Conduta também foi implantado nos portais de RH, reforçando o engajamento com as normas da empresa.

O programa vem apostando em ferramentas de inteligência artificial (IA) para aprimorar o monitoramento de indicadores e a prevenção de riscos. Foi criado também o Sistema de Gestão de Compliance, disponível para todos os colaboradores, via desktop ou celular, que automatiza processos, centraliza informações, diretrizes e atualizações.

A implantação da iniciativa possibilitou melhora nos níveis de governança, maior segurança na tomada de decisões, fortalecimento da reputação da empresa no mercado e redução dos riscos legais, inclusive relacionados à corrupção.

A premiação

A Leaders League, responsável pelo reconhecimento, é uma organização francesa fundada em 1996, com atuação global. Presente no Brasil desde 2015, é referência na realização de rankings, eventos corporativos e estudos estratégicos nos setores jurídicos, financeiros e voltados à consultoria. O ranking de Compliance é construído com base em critérios técnicos. Os indicados são selecionados a partir de pesquisa anual da entidade. A Edição de 2025 premiará 13 categorias que refletem as principais indústrias do país.