Hapvida estreia no horário nobre em ação de conteúdo em 'Vale Tudo'

A Hapvida chega pela primeira vez à teledramaturgia da Globo, em horário nobre, em uma ação da marca em ‘Vale Tudo’, novela das 21h da TV Globo. A cena vai ao ar nesta sexta-feira (12), reforçando a imagem da empresa como um plano de saúde e odontologia nacional e fortalecendo o compromisso da companhia em aproximar ainda mais a marca do público brasileiro. A campanha também simboliza a estreia de um plano de saúde nesse tipo de formato e produto.

Na trama de Manuela Dias, a protagonista Raquel (Taís Araujo) e Poliana (Matheus Nachtergaele) contratam um plano de saúde para os colaboradores do restaurante Paladar. A cena ocorre em um momento de virada na trajetória do núcleo, reforçando a visão como empreendedores e o cuidado com a equipe.

Outras aparições

Além deste capítulo, outras duas inserções da marca estão previstas para as próximas semanas. Em uma das cenas, uma personagem vai realizar uma teleconsulta, uma das modalidades de atendimento da Hapvida que garante comodidade, agilidade e qualidade aos pacientes; em outro momento, uma blitz da saúde ocorre no restaurante Paladar.

Com desenvolvimento criativo da Made, agência parceira da Hapvida, em parceria com a Globo, a campanha se soma a uma série de iniciativas construídas em conjunto para fortalecer a presença da companhia em território nacional. A entrada na teledramaturgia da Globo reforça a busca por formatos inovadores de comunicação que dialoguem com milhões de brasileiros.

“Associar nossa marca a uma narrativa que fala de ética, dignidade e relações de trabalho amplia nossa relevância cultural e reforça o propósito de cuidar das pessoas em todos os momentos. Essa presença inédita em ‘Vale Tudo’ nos permite estar próximos do público de forma leve, inspiradora e verdadeira”, complementa Jaqueline Sena, vice-presidente de Odontologia e Marketing da companhia.

Vendedora em cena

Outro fato curioso é que a consultora que aparece fechando o negócio com a Raquel na primeira cena de destaque da marca é uma vendedora de planos de saúde da vida real. Ana Gabriela Viegas Furtado Rondon, que atua na região de Campinas (interior de São Paulo), foi selecionada em um concurso da Hapvida para a figuração especial na novela entre os mais de 20 mil vendedores cadastrados na plataforma Vendas On, destinada aos consultores da operadora.