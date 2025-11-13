Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Hapvida mantém trajetória de crescimento e reforça investimentos no 3T25

Resultado do trimestre reflete solidez operacional, foco em eficiência e avanço em pilares estratégicos, como inteligência artificial, pesquisa clínica e expansão da rede hospitalar

13 novembro 2025 - 10h53Por Da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação)

A Hapvida, maior empresa de saúde integrada da América Latina, apresentou, na manhã desta quinta-feira (13) os resultados do terceiro trimestre de 2025 consolidando crescimento de carteira, avanços em tecnologia e inovação e intensa ampliação da rede própria. A receita líquida atingiu R$ 7,8 bilhões, alta de 6,0% na comparação anual. 

O trimestre foi marcado pela aceleração da expansão hospitalar, com sete novas unidades inauguradas ao longo de 2025. A sinistralidade caixa ficou em 75,2%, impactada pela sazonalidade mais forte e por custos pré-operacionais e período de maturação das novas estruturas assistenciais. 

“Estamos consolidando um ciclo de crescimento sustentável, com investimentos consistentes em rede própria, inovação e eficiência operacional. Nosso foco é fortalecer as bases com forte governança e qualidade, combinando disciplina financeira, inteligência de dados e ampliação do acesso em todas as regiões do país”, afirmou, durante a call de resultados, Jorge Pinheiro, presidente da Hapvida. 

Mesmo diante de um cenário de maior pressão de custos, a companhia manteve o equilíbrio dos investimentos em rede própria, visando ao aumento de capacidade da rede própria de atendimento, como parte da estratégia que busca ganhos estruturais de longo prazo, maior verticalização e melhor qualidade assistencial. 

Destaques do 3T25 

- Receita líquida cresce 6,0% em relação ao 3T24, alcançando R$ 7,8 bilhões, impulsionada pelos reajustes de planos e pela recomposição do ticket médio. 
- Abertura de 7 novos hospitais e 25 unidades ambulatoriais desde o início do ano. Somente no trimestre, foram inaugurados hospitais em Recife/PE, Lauro de Freitas/BA e Santo André/SP, além da unidade flagship Avançada Brigadeiro, em São Paulo. 
- Mais de 61 projetos de inovação em andamento, com 115 aplicações de IA, e 8,5 mil profissionais de saúde capacitados pela plataforma ConectaMed. 
- Sinistralidade caixa de 75,2%, impactada pela sazonalidade do período e expansão acelerada da rede própria. 
- Ebitda ajustado de R$ 746 milhões, incluindo itens não recorrentes. 
- Conversão de caixa de 64,7% nos nove meses de 2025, com consumo de R$ 51 milhões no trimestre devido a desembolsos pontuais. 
- Dívida líquida/Ebitda em 1,0x, mantendo perfil conservador e com custo médio e prazos de pagamento melhorados. 

Rede própria e expansão estruturada 

Desde o início do ano, a Hapvida inaugurou, reinaugurou ou ampliou 7 novos hospitais que totalizam 917 leitos (aproximadamente 500 já operacionais) e 25 unidades ambulatoriais, com destaque para a Unidade Avançada Brigadeiro, em São Paulo, um marco da estratégia de densificação da rede e oferta de serviços premium. 

A ampliação da capacidade própria é parte essencial da tese da companhia e atende a três frentes: 

- Econômica, ao aumentar a eficiência operacional; 
- Comercial, ao impulsionar retenção e conversão de clientes, sobretudo nas praças de São Paulo e Rio de Janeiro; 
- Operacional, ao ampliar a previsibilidade e a qualidade de acesso, especialmente em períodos de alta demanda e em praças onde a carteira de beneficiários permanece crescendo. 

“Mais do que expandir nossa estrutura, estamos transformando a forma de cuidar. A tecnologia, a pesquisa e a inteligência artificial estão nos permitindo antecipar necessidades e oferecer uma experiência de saúde mais integrada, humana e preditiva. Esse é o futuro que estamos construindo: uma Hapvida cada vez mais próxima das pessoas e preparada para os próximos anos da saúde”, acrescentou Pinheiro.  

O Ebitda ajustado foi de R$ 746 milhões, ou R$ 613 milhões desconsiderando efeitos não recorrentes, com margem de aproximadamente 8% sobre a receita líquida. A conversão de caixa dos nove primeiros meses do ano atingiu 64,7%, demonstrando disciplina financeira e capacidade de geração operacional. 

O fluxo de caixa livre consumiu R$ 51 milhões no 3T25, refletindo pagamentos de fornecedores e provisões de ressarcimento ao SUS acumuladas em trimestres anteriores. Mesmo assim, a alavancagem líquida permaneceu controlada, em 1,0x Ebitda, com evolução positiva no custo médio e alongamento dos prazos da dívida. O indicador reflete uma estrutura de capital sólida e equilibrada, que garante previsibilidade e segurança financeira. 

 Inovação, pesquisa e educação médica 

A companhia mantém 61 projetos de inovação, com 115 soluções de inteligência artificial (30 já em produção), aplicadas em diagnóstico por imagem, medicina preventiva, gestão hospitalar e prontuário inteligente. As iniciativas de IA vêm contribuindo para aumentar a precisão clínica, otimizar fluxos assistenciais e reduzir custos operacionais. 

Na frente científica, o Centro de Pesquisa Hapvida acompanha 890 pacientes em estudos clínicos de áreas como oncologia, neurologia e obesidade, e deve publicar 15 artigos indexados até o fim do ano. O avanço reforça o compromisso da companhia em conectar pesquisa e prática clínica, ampliando o acesso à medicina baseada em evidências. 

O programa de Educação Médica Continuada, ConectaMed, também se destaca como um dos maiores do país, com 8,5 mil profissionais capacitados em simulações práticas e cursos EAD, contribuindo para a qualificação constante das equipes médicas e o aprimoramento da experiência do paciente. 

Crescimento de Carteira  

A Hapvida encerrou o terceiro trimestre com crescimento de beneficiários em planos médicos e odontológicos, reforçando a retomada comercial e a ampliação da base de clientes em todo o país. O segmento de planos de saúde atingiu 8,869 milhões de vidas, um aumento de 12,6 mil em relação ao trimestre anterior e de 6,1% em doze meses. Já a carteira de planos odontológicos somou 7,107 milhões de beneficiários, crescimento de 4,2% na comparação anual, com destaque para o avanço nas vendas corporativas. O ticket médio consolidado chegou a R$ 292,7. 

Perspectivas 

A Hapvida segue otimista com o desempenho do setor e com o crescimento sustentável de médio e longo prazos. A companhia pretende manter o ritmo de investimentos em rede própria, inovação e pesquisa, equilibrando expansão e eficiência financeira. 

A estratégia permanece focada em crescer com disciplina, conectando tecnologia, cuidado e sustentabilidade, com ênfase em qualidade assistencial, digitalização e fortalecimento da experiência do beneficiário. A empresa segue comprometida em ampliar o acesso à saúde com qualidade, mantendo uma operação sólida e preparada para o futuro. 

“Entramos nos próximos trimestres com o compromisso inegociável de fortalecer nossa governança em todas as frentes, promovendo as qualificações necessárias para sustentar um ciclo virtuoso de crescimento orgânico. Estamos padronizando as melhores práticas, calibrando processos e ampliando a eficiência operacional para elevar, de forma consistente, nossos índices assistenciais e a percepção de qualidade. A confiança que recebemos nos inspira a seguir firmes em nossa missão de cuidar da saúde dos brasileiros, enquanto preparamos uma jornada de performance comercial ainda mais sólida em 2026”, concluiu Pinheiro.

