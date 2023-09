HBR Realty ganha prêmio de inovação no principal evento de varejo e consumo da América Latina

A HBR Realty, fundada em Mogi das Cruzes, recebeu nessa quarta-feira (20) o primeiro prêmio ABMalls na categoria Inovação da 7ª edição do Latam Retail Show, reconhecendo o conjunto de soluções inovadoras utilizadas em seus empreendimentos, como sistema de reconhecimento digital de placas de veículos em estacionamentos, totens digitais, wi-fi e ações de marketing.

“Estamos muito orgulhosos do resultado da premiação de hoje. O tema inovação faz parte de um dos pilares dos ComVem, proporcionando benefícios aos lojistas e aos clientes que frequentam nossos espaços, considerando a necessidade de cada um", afirma Fernando Toledo, superintendente do ComVem, que representou a HBR Realty na premiação ocorrida nesta quarta-feira (20/09), na capital paulista.

A HBR Realty é protagonista de projetos comerciais relevantes na região do Ato Tietê e Grande São Paulo, responsável por empreendimentos como Mogi Shopping, Shopping Suzano, Patteo Urupema Shopping, além da rede ComVem.

A inovação como ferramenta para construir novas experiências de comodidade com clientes em unidades de ComVem, como calendário permanente de ações de marketing e eventos, totens digitais para atrair consumidores com informações de mídia de lojistas e sobre as próprias unidades o wi-fi gratuito foram diferenciais premiados.

Do mesmo modo, foi reconhecido como inovador o sistema de reconhecimento de placas em estacionamentos aumenta ainda mais o controle de veículos para evitar fraudes e problemas com tickets perdidos, que normalmente ocasionam perda de receita e desconforto para o cliente.

“Levar inovação e funcionalidades tecnológicas voltadas para a comodidade, amplia acessibilidade e proporciona mais conforto em nossos empreendimentos. Isso beneficia parceiros comerciais e seus clientes”, diz Luiz Costa, CEO da HBR Realty.

O Latam Retail Show é o principal encontro entre empresas varejistas e de consumo da América Latina, que reúne conhecimento, experiências e negócios entre os mais importantes players do strip malls, setor que supre as demandas do cotidiano e, por isso, mescla os segmentos de conveniência, serviços e alimentação. Trata-se do maior evento B2B de categoria, com um público que soma cerca de 50 mil pessoas reunindo todas as edições anteriores.

Paralelamente ao prêmio Inovação da ABMalls, a HBR Realty mantém em desenvolvimento outras ações de protagonismo. A companhia está à frente, por exemplo, do primeiro hotel W do Brasil, que será inaugurado no ano que vem.

O renomado hotel está sendo erguido na Vila Olímpia, bairro nobre da capital paulista e é sinônimo de inovação voltada para lifestyle. Com 90% das obras civis concluídas, o W já é esperado pelo mercado como um dos mais luxuosos hotéis de São Paulo.