Hemodiálise: 647 pacientes realizam terapia renal substitutiva na região

Pelo menos, 647 pacientes realizam terapia renal substitutiva no Alto Tietê. Os dados são do Departamento Regional de Saúde (DRS) da Grande São Paulo. Existem 17 instituições conveniadas ao SUS na região, sendo localizadas nos municípios de Suzano, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba.

A hemodiálise é indicada para pacientes com insuficiência renal crônica, uma terapia renal substitutiva que pode demorar anos. O procedimento costuma demorar cerca de quatro horas por sessão, a frequência variando de acordo com a necessidade de cada paciente. Embora o tratamento seja essencial, familiares relatam dificuldades relacionadas à saúde emocional e ao acesso ao serviço.

Ebert Bola acompanha sua esposa na hemodiálise há 15 anos e afirma que o procedimento longo e demorado pode ser desgastante. “Não é fácil ficar quatro horas sentado numa cadeira, é ali que começa o sofrimento. O ideal seria se tivessem macas, para o tratamento ficar mais confortável e menos doloroso”, disse. Ele também comenta a pesada carga emocional que acompanha a jornada. “Essas têm sido as piores experiências que venho passando”.

Outro ponto levantado por ele é a grande demanda por tratamento acompanhada do fechamento, no passado, de uma ala destinada ao atendimento de pacientes com doenças renais crônicas em sua cidade, Suzano. Para Ebert, o funcionamento em período integral das clínicas e ações preventivas poderiam contribuir para melhorar a assistência. “Essa doença é silenciosa, é necessário se prevenir”.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou, em nota ao DS, que no período entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025, foram repassados R$ 99 milhões para as 17 entidades no plano de saúde do SUS do Alto Tietê. A pasta também reforçou seu compromisso em ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, com foco na melhoria da qualidade do atendimento e na redução do tempo de espera nas filas.