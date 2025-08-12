Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

HIC Investimentos reinaugura escritório em Mogi das Cruzes e reforça compromisso com a cidade

Empresa, vinculada ao BTG Pactual, é referência no mercado financeiro e uma das investidoras do esporte mogiano

12 agosto 2025 - 15h08Por Da Região
- (Foto: May Rabello)

A HIC Investimentos, escritório oficialmente vinculado ao BTG Pactual, acaba de reinaugurar sua sede em Mogi das Cruzes, reforçando sua presença na cidade e seu compromisso com o desenvolvimento local. Essa etapa marca uma nova fase para a empresa, que une expansão estratégica a iniciativas de impacto social, como o incentivo ao esporte mogiano.

Presente no mercado financeiro com foco em assessoria personalizada e soluções inteligentes de investimentos, a HIC escolheu Mogi para consolidar sua atuação na Grande São Paulo. A nova sede oferece uma estrutura moderna com estrutura e equipe equivalentes aos principais escritórios e hubs de investimento da capital paulista, oferecendo atendimento especializado, planejamento financeiro e soluções em renda fixa, variável e offshore.

Mais do que crescimento no setor, a HIC quer crescer junto com a cidade. Por isso, a empresa investe no Mogi Basquete, time tradicional da cidade que carrega uma forte ligação com a comunidade. O apoio busca fortalecer a equipe em sua nova fase, dentro do modelo de Sociedade Anônima do Basquete (SAB), que une gestão profissional, transparência e responsabilidade com a torcida e com o futuro do esporte em Mogi. Ao mesmo tempo, também é uma das investidoras do Mogi Volei.

“Nosso compromisso com o esporte é parte da nossa missão, que tem o propósito de transformar vidas. Apoiamos o esporte local porque acreditamos nele como ferramenta de inclusão, educação, disciplina e superação”, afirma Rafael Vieira, CEO e Fundador da HIC. Com o novo espaço e os investimentos em patrocínio esportivo, a HIC dá mais um passo em sua jornada de expansão com propósito, conectando planejamento financeiro a valores humanos. 

Serviço

HIC Investimentos – Mogi das Cruzes
R. Mariana Najar, 700 - Vila Nova Socorro, Mogi das Cruzes www.hicinvestimentos.com.br
@hicinvestimentos (Instagram e LinkedIn)

