Homem é preso pela GCM de Suzano por tentativa de agressão

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Patrulha Maria da Penha, prendeu um homem na tarde da última terça-feira (26/03) por tentativa de violência doméstica, descumprimento de medida protetiva e ameaça contra a própria sobrinha. A equipe foi acionada por volta das 15 horas, após uma vizinha da vítima relatar gritos de socorro vindos da residência, localizada no bairro Jardim Monte Cristo.

No local, os agentes constataram que o agressor tentava invadir a casa mesmo ciente da medida protetiva de afastamento, recebida por ele no mesmo dia. A vítima, visivelmente abalada, confirmou que o autor das agressões físicas ocorridas no dia 21 de março (sexta-feira) — ainda com lesões aparentes — retornava ao local com o intuito de repetir a violência.

“O flagrante mostra a importância da Patrulha Maria da Penha no enfrentamento à violência doméstica. Nossa ação imediata evitou que uma tragédia maior ocorresse”, destacou a comandante da GCM de Suzano, Tatiana Orita.

Na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), a autoridade de plantão reconheceu a gravidade da situação e determinou a prisão do agressor. Segundo os registros, o homem já havia sido preso anteriormente pela mesma equipe da Patrulha Maria da Penha, também por desrespeitar medida protetiva contra uma irmã. Além do descumprimento à medida protetiva, o homem também deve responder por violência doméstica e ameaça.

“A reincidência do autor mostra o quanto é necessário manter a vigilância e fortalecer o suporte às vítimas. Seguiremos firmes na missão de proteger essas mulheres e garantir que a lei seja cumprida”, afirmou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.

A GCM de Suzano reforça que denúncias de agressão podem ser feitas de forma anônima, e que a Patrulha Maria da Penha está ativa para proteger vítimas e assegurar seus direitos. Solicitações e denúncias podem ser repassadas pelo telefone 153 ou pelo (11) 4746-3297.