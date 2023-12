Homem é preso por matar a esposa em Itaquá

Um homem, de 38 anos, foi preso em flagrante suspeito de matar uma mulher de 29 anos, na manhã deste sábado (2), no bairro Jardim Odete, em Itaquaquecetuba.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de morte suspeita em uma casa. Ao chegarem no local, os policiais encontraram a vítima coberta com uma manta e com diversos hematomas pelo corpo.

O suspeito disse que o casal teve uma discussão na noite anterior e, por isso, ele teria puxado o cabelo da vítima. Após isso, ambos foram dormir e pela manhã a mulher já estava morta.

O indiciado passará por uma audiência de custódia nesta semana.

O caso foi registrado como homicídio, violência doméstica e descumprimento de medida protetiva de urgência na Delegacia de Itaquaquecetuba.