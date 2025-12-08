Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 07/12/2025
Homem é preso suspeito de ameaçar mulher com arma de fogo em Mogi

Revólver .38 foi apreendido

08 dezembro 2025
Revólver .38 foi apreendido - (Foto: Divulgação/PM)

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo neste domingo (7), suspeito de ameaçar uma mulher com uma arma no Jardim Rodeiro, em Mogi das Cruzes. O suspeito foi localizado no distrito de Braz Cubas e um revólver .38 foi apreendido.

Segundo a polícia militar, durante patrulhamento, a equipe recebeu informações de uma mulher que havia sido ameaçada por um homem que fugiu com uma arma na mão. Os policiais começaram as buscas pela região.

Imagens de monitoramento identificaram uma caminhonete circulando próximo ao local da ocorrência. Outras viaturas foram acionadas e localizaram o veículo estacionado.

O homem foi identificado e abordado. Inicialmente, na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. O suspeito negou qualquer vínculo com o veículo.

Já na caminhonete, outro homem foi localizado. Ele informou que deu carona ao suspeito até o Jardim Rodeio. Ele relatou ainda que o homem retornou correndo e entrou no carro com um revólver na mão.

Durante a busca veicular, os policiais localizaram, embaixo do banco do motorista, um revólver .38 carregado com seis munições.

O suspeito foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na Central de Flagrantes. O motorista foi ouvido e liberado.

