Homem morre eletrocutado em cima de trem na estação Estudantes

Um homem de 31 anos morreu ao subir no teto de trem parado na estação Estudantes, linha Coral, região central de Mogi das Cruzes, por volta das 23h de quarta-feira (7). De acordo com a CPTM, ele esbarrou na rede aérea do trem, recebendo uma descarga elétrica. O resgate foi acionado, mas a vítima não sobreviveu.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a morte foi constatada ainda no local por uma equipe do SAMU. O caso foi registrado como morte suspeita pelo plantão da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes e encaminhado ao 1º Distrito Policial, responsável pela área. A autoridade policial requisitou exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).

A CPTM informou que vai colaborar com a investigação policial, inclusive com o resgate das imagens da estação. O homem foi retirado de cima do trem pela equipe do corpo de bombeiros, já em parada cardiorrespiratória e em morte evidente.