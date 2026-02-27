Homenagem a Costa Neto reúne políticos do PL de toda a região

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) realizou nesta sexta-feira (27), no Plenário Juscelino Kubitschek, a Sessão Solene de Outorga do Colar de Honra ao Mérito Legislativo ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. A homenagem, proposta pelo presidente da Casa, deputado André do Prado, reconheceu sua trajetória e contribuição à política paulista e brasileira.

A cerimônia reuniu mais de 1,5 mil pessoas, entre senadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças de diversas regiões do Estado e do país.

Estiveram presentes o governador Tarcísio de Freitas, os senadores Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho e Astronauta Marcos Pontes, o deputado federal Marcio Alvino, o presidente estadual do PL-SP, Dr. Tadeu Candelária, familiares e convidados.

Em seu discurso, o presidente da Alesp destacou sua trajetória no Partido Liberal desde 1991 e a caminhada construída ao longo de décadas ao lado de Valdemar Costa Neto. “Hoje foi um daqueles dias que marcam a história. Essa homenagem simboliza reconhecimento, gratidão e respeito. Valdemar sempre foi mais do que um dirigente partidário — foi e é um construtor de pontes, entre pessoas, lideranças e projetos”, afirmou André do Prado.

O deputado federal Marcio Alvino ressaltou a capacidade de articulação e liderança do homenageado. “Valdemar Costa Neto é uma referência nacional na organização partidária”

O governador Tarcísio de Freitas enfatizou a importância da articulação política para o desenvolvimento do país. “A política se faz com diálogo, liderança e responsabilidade. Valdemar demonstrou, ao longo dos anos, capacidade de unir forças e construir caminhos”.

Já o senador Flávio Bolsonaro destacou o crescimento do partido nos últimos anos. “Sob a liderança de Valdemar, o PL alcançou um crescimento histórico, tornando-se o maior partido do Brasil”

RODRIGO ASHIUCHI

O Secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo e ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi disse que a condecoração representa o reconhecimento público a uma liderança que contribuiu significativamente para o fortalecimento do partido e para o desenvolvimento político do País. “Trata-se de uma justa homenagem a uma liderança que sempre demonstrou compromisso, lealdade e dedicação à vida pública. Valdemar construiu uma trajetória respeitada e inspiradora, e é motivo de orgulho testemunhar esse reconhecimento concedido pelo Parlamento paulista”.

PEDRO ISHI

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, parabenizou o homenageado. “Parabéns ao Valdemar, à Dana, sua esposa, e a todos dessa família que há tantos anos lideram a política em nossa região e em nosso País”, disse.