Jornal Diário de Suzano - 27/02/2026
Região

Homenagem a Costa Neto reúne políticos do PL de toda a região

Honraria foi concedida por iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado André do Prado

27 fevereiro 2026 - 19h45Por Da região
Alesp Realizou Sessão Solene de Outorga do Colar de Honra ao Mérito Legislativo ao presidente nacional do PLAlesp Realizou Sessão Solene de Outorga do Colar de Honra ao Mérito Legislativo ao presidente nacional do PL - (Foto: Rodrigo Costa/alesp)

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) realizou nesta sexta-feira (27), no Plenário Juscelino Kubitschek, a Sessão Solene de Outorga do Colar de Honra ao Mérito Legislativo ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. A homenagem, proposta pelo presidente da Casa, deputado André do Prado, reconheceu sua trajetória e contribuição à política paulista e brasileira.

A cerimônia reuniu mais de 1,5 mil pessoas, entre senadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças de diversas regiões do Estado e do país. 

Estiveram presentes o governador Tarcísio de Freitas, os senadores Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho e Astronauta Marcos Pontes, o deputado federal Marcio Alvino, o presidente estadual do PL-SP, Dr. Tadeu Candelária, familiares e convidados.

Em seu discurso, o presidente da Alesp destacou sua trajetória no Partido Liberal desde 1991 e a caminhada construída ao longo de décadas ao lado de Valdemar Costa Neto. “Hoje foi um daqueles dias que marcam a história. Essa homenagem simboliza reconhecimento, gratidão e respeito. Valdemar sempre foi mais do que um dirigente partidário — foi e é um construtor de pontes, entre pessoas, lideranças e projetos”, afirmou André do Prado.

O deputado federal Marcio Alvino ressaltou a capacidade de articulação e liderança do homenageado. “Valdemar Costa Neto é uma referência nacional na organização partidária”

O governador Tarcísio de Freitas enfatizou a importância da articulação política para o desenvolvimento do país. “A política se faz com diálogo, liderança e responsabilidade. Valdemar demonstrou, ao longo dos anos, capacidade de unir forças e construir caminhos”.

Já o senador Flávio Bolsonaro destacou o crescimento do partido nos últimos anos. “Sob a liderança de Valdemar, o PL alcançou um crescimento histórico, tornando-se o maior partido do Brasil”

RODRIGO ASHIUCHI

O Secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo e ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi disse que a condecoração representa o reconhecimento público a uma liderança que contribuiu significativamente para o fortalecimento do partido e para o desenvolvimento político do País. “Trata-se de uma justa homenagem a uma liderança que sempre demonstrou compromisso, lealdade e dedicação à vida pública. Valdemar construiu uma trajetória respeitada e inspiradora, e é motivo de orgulho testemunhar esse reconhecimento concedido pelo Parlamento paulista”.

PEDRO ISHI

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, parabenizou o homenageado. “Parabéns ao Valdemar, à Dana, sua esposa, e a todos dessa família que há tantos anos lideram a política em nossa região e em nosso País”, disse.

 

