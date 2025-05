Homicídio aumenta 72,22% no Alto Tietê

O número de homicídios no Alto Tietê aumentou 72,22% no primeiro trimestre do ano. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, em 2024 a região registrou 18 casos no período, já neste ano foram 31.

Das dez cidades do Alto Tietê, cinco registraram mortes nos três primeiros meses do ano. Quatro tiveram aumento, uma reduziu e cinco mantiveram os índices.

Suzano se destaca aumentando em 200% nas mortes. A cidade passou de três em 2024 para nove homicídios neste ano. Em seguida está Itaquaquecetuba, que saltou de seis para nove ocorrências, aumento de 50%. Ferraz de Vasconcelos cresceu 33,33%, passando de três para quatro casos.

Em Poá o aumento também é alarmante, passando de zero para seis mortes neste trimestre.

Mogi das Cruzes foi o único município a apresentar queda. Foram seis casos em 2024 contra quatro neste ano, redução de 33,33%.

Por sua vez, as cidades de Arujá, Santa Isabel, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis não tiveram ocorrências tanto em 2024 quanto em 2025.