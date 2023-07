Homicídios crescem 19% no Alto Tietê neste primeiro semestre, aponta SSP

O número de homicídios no Alto Tietê cresceu 19% neste primeiro semestre comparado ao mesmo período de 2022. Nos seis primeiros meses do ano passado a região registrou 42 assassinatos e agora foram 50. Oito ocorrências a mais. (Veja tabelas abaixo)

Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Meses

De acordo com os dados o mês mais letal deste ano foi março, com 12 mortes registradas.

Enquanto o menos letal foi fevereiro com 5 mortes.

No ano passado, o mais letal foi fevereiro, com 11 homicídios e o menos letal foram março e abril com 4 assassinatos.

Cidades

De acordo com os dados da SSP, Itaquá e Suzano foram as cidades com mais homicídios no semestre. As duas registraram 14 mortes.

Na sequência está Mogi das Cruzes, com 8 mortes.

Ferraz está em seguida, com cinco.

Fecham a lista Arujá, Guararema, Poá e Santa Isabel, todas com dois assassinatos.

Por fim, Salesópolis teve um homicídio e Biritiba que não registrou mortes neste ano.