Homicídios disparam 62,8% com 57 pessoas mortas no 1º semestre

Os casos de homicídios dispararam 62,8% no primeiro semestre de 2025, se comparado ao mesmo período do ano passado. A região saiu de 35 para 57 homicídios. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

Poá foi a cidade que teve o maior aumento, disparando 600%, saindo de um registro para sete. Suzano aparece atrás e disparou 400% de um período para o outro. No ano passado, foram quatro casos e, em 2025, foram 20.

Arujá, Guararema e Salesópolis tiveram zero ocorrências no primeiro semestre, mesmo número do ano passado. Biritiba também manteve o dado de 2024, mas com uma ocorrência.

Itaquá, Mogi e Santa Isabel viram o número de homicídios crescer de maneira sutil, respectivamente: de 12 para 13; de nove para dez; e de um para dois.

Ferraz foi a única cidade da região que viu seus homicídios diminuírem no período. O município saiu de sete para quatro, o que significa uma redução de 42,8%.

Especialista

O DS buscou o especialista em segurança e colunista do jornal, Jorge Lordello, para analisar os números.

De acordo com ele, o aumento “abusivo” de uso de drogas pode ser um dos fatores que causam o aumento, além de brigas e “guerras” entre quadrilhas e facções.

“O aumento abusivo do uso de drogas que estamos vendo pode gerar dívida no meio do tráfico. Outro problema seriam as brigas entre quadrilhas rivais dentro da própria cidade”, disse.

Trabalho investigativo

A única forma de frear os números, Lordello explica, é o trabalho investigativo realizado pela Polícia Civil.

“A única maneira de frear esses números quando se tem uma alta, é o esclarecimento dos crimes, a identificação e prisão dos homicidas. Assim você sana o problema na fonte. O quadro é esse”, finalizou.