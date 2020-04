Homicídios na região crescem 52% nos três primeiros meses do ano

O número de homicídios no Alto Tietê cresceu em 52%, quando comparado os três primeiros meses de 2019 com 2020. No últimos três mês a região registrou 38 homídios dolosos (quando há intenção de matar), e em 2019 foram registradas 25 mortes.

Os dados foram divulgados nessa sexta-feira (24), pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo.

Na região, Itaquaquecetuba lidera o ranking. Nesse ano, a cidade registrou 11 mortes. Os meses mais casos foram em março e fevereiro, onde foram registradas quatro mortes, cada. Em janeiro a foram três mortes. Em 2019, nos três primeiros meses, a cidade registrou 5 assassinatos.

Na sequência aparece Suzano, com 8 mortes registradas. Foram 3 mortes em janeiro, outras 3 em fevereiros e duas em março. Em 2019, a cidade registrou 4 assassinatos.

Em terceiro no ranking aparece Mogi das Cruzes, que manteve o mesmo índice. Foram 7 mortes de janeiro a março de 2019 e outros 7 assassinatos nesse período em 2020.

Os registros da SSP mostram que em janeiro foram 2 mortes, em fevereiros foram 4 (pior mês) e em março a cidade teve um óbito.

Ferraz de Vasconcelos vem na sequência, com 5 assassinatos. São duas mortes a mais comparado ao mesmo período de 2019, quando a cidade registrou 3 homicídios.

Nesse ano, foram três mortes em fevereiro e duas em março.

Santa Isabel vem na sequência com 3 mortes. Aumento de dois assassinatos, quando comparado a 2019. Nesse ano, os dados apontam para duas mortes em janeiro e uma em março.

Arujá aparece com os mesmos índices. Foram dois assassinatos nos três primeiros meses desse ano e dois em 2019.

Segundo a SSP, as mortes foram em janeiro e outra em março.

Biritiba-Mirim e Guararema possuem os mesmos índices, com um assassinato cada. Em Biritiba, que não registrou mortes nesse período em 2019, o assassinato foi em março.

Em Guararema, que teve dois homicídios em 2019, registrou o assassinato nesse ano em janeiro.

Poá e Salesópolis não registraram homicídios.