Homicídios na região têm alta de 38,4% com 18 assassinatos nos primeiros 2 meses do ano

O número de homicídios no Alto Tietê saltou 38,4%, passando de 13 para 18 vítimas neste primeiro bimestre de 2025.

Os dados são da Secretaria de Segurança Pública e foram divulgados nesta segunda-feira.

Das dez cidades do Alto Tietê, cinco registraram mortes nos dois primeiros meses desse ano. Duas tiveram aumento comparado ao primeiro bimestre de 2024, uma reduziu e sete mantiveram os índices.

Aumento

Duas cidades tiveram aumento nos índices de homicídios entre os dois bimestres.

O maior crescimento foi em Ferraz, que saltou 100%, passando de duas para quatro vítimas.

Em Poá também teve aumento de vítimas, passando de zero para quatro mortes neste bimestre.

Reduziu

Apenas um município registrou queda no número de homicídios, que foi Mogi, passando de cinco para quatro mortes, uma queda de 20%.

Manteve

Sete cidades mantiveram os mesmos índices registrados.

Em Itaquá e Suzano foram três mortes no primeiro semestre de 2024 e três vítimas neste ano.

As cidades de Arujá, Biritiba, Guararema, Salesópolis e Santa Isabel não tiveram vítimas tanto em 2024 quanto em 2025.

Estado

O número de homicídios dolosos registrados em fevereiro no estado de São Paulo foi o menor desde 2001, quando teve início a série histórica contabilizada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Conforme os dados, foram 202 casos — uma queda de 6,4% nos crimes na comparação com o mesmo período do ano passado —, quando 216 mortes foram contabilizadas pelas delegacias no estado.